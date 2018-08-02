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02 Ağustos 2018 17:13

Şehit kardeşinden ‘ıslık dili’ ile teröre kınama

Giresun’da UNESCO Kültürel Miras Listesinde yer alan ‘Islık dili festivali’ için davet programı düzenledi.

Şehit kardeşinden ‘ıslık dili’ ile teröre kınama

02 Ağustos 2018 17:13

Programda 1994 yılında Hakkari’nin Çukurca ilçesinde şehit düşen Coşkun Köçek’in kardeşi Hamdi Köçek ‘ıslık dili’ ile hem ağabeyi için hem de Hakkari Yüksekova’da PKK’lı teröristlerin patlayıcıyla düzenlediği saldırıda şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Karakaya için de ıslık dili ile ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ diyerek baş sağlığı diledi.


Atatürk meydanındaki programda toplanan Kuşköylüler ve vatandaşlar için kemençe dinletisi, folklor gösterisi ve ıslık dili ile iletişim gösterisi düzenledi.


Gösterilerin ardından konuma yapan Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Köçek, Doğu Karadeniz’de ve yörede yüzyıllardır haberleşme amacıyla kullanılan ıslık dili kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.


Kuşdilini, Giresun’da, Türkiye’de hatta dünya da tanıtmakta olduklarını belirten Köçek, “Biz dernek olarak ıslık dilinin daha ileriye gitmesi için elimizden geleni yıllardan buyana yapmaktayız. Bildiğiniz gibi 6 aralık 2017 tarihinde Güney Kore’de ıslık dili alınan oy birliği kararıyla UNESCO tarafından ’İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’nde yer aldı. 21’inci kez düzenleyeceğimiz festivalimizi 5 Ağustos Pazar günü düzenleyeceğiz. Herkesi pazar günü Kuşköy köyümüzde yapacağımız festivalimize bekliyoruz” dedi.




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