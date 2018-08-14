Şehit Polis Fethi Sekin’in babası Görele’de kermes açılışına katıldı

Kermese Şehit Polis Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin de katıldı.

Görele Belediyesi yaz okulu öğrencileri, kermesten elde ettikleri geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.

Kermeste konuşan Mehmet Zeki Sekin, programdan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sekin yaptığı konuşmasında, ”Cennet vatanımızın eşsiz köşelerinden biri olan Görele’nin misafirperver insanları, Bu nazik davet için başta belediye Başkanı Tolga Erener’e ve beni karşılayıp buraya gelemem vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Ben kahraman polis memuru şehit Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, sizlere gakgoşlar diyarı Elazığ’ın şirin ilçesi Baskil’den gönül dolusu selam getirdim” dedi.

“Bu yaz okulunda çocuklarımızın yaptığı ürünleri ve eserleri sergileyeceklerini duyunca ağrılarıma ve sancılarıma aldırmadan kalktım geldim” diyen Sekin, ”Gelmemek düşünülemezdi benim için. Çünkü bir yerde çocuk varsa sevgi vardır, kardeşlik vardır, neşe vardır. Çünkü bir yerde çocuklara değer veriliyorsa orada hayat vardır, umut vardır, gelecek vardır. Hele bu çocuklar bilgisayarın başından kalkmayı becerebilen, telefonu elinden bırakabilen ve başkaları için, şehit yakınları ve Mehmetçikler için fedakârlıkta bulunabilen böyle yiğit çocuklarsa orada cennet vardır. Cennet varsa kim korkar ölümden. Fethi de korkmadı. Korku nedir bilmezdi zaten. Vatan için, devlet için, bayrak için, sizler için, bizler için atıldı ileri teröristlerin üstüne geri dönmemecesine son mermiye kadar çarpıştı. Şairin dediği gibi ‘yırtıcılar az yaşar, uzun sürmez doğanlık her ışığın arkasında gizlidir bir karanlık. Atsız şansız olsa da en büyük kahramanlık göz kırpmadan saldırıp bir daha dönmemektir’ Bizim köyümüzün adı da Doğancı’dır. Fethi abiniz bir Doğancık kartalı gibi saldırdı o hainlerin üstüne” diye konuştu.

Kermeste Mehmet Zeki Sekin’in ardından konuşan Belediye Başkanı Tolga Erener, “Mehmet Zeki Sekin amcanın konuşması üzerine söylenecek çok fazla söz yok. Allah ondan razı olsun vatana hayırlı bir evlat yetiştirdiği için şehidimizin ruhu şad olsun mekanı cennet olsun. Gerçekten o gün onun sayesinde birçok insanımız ölümden döndü onun dikkati ve özverisi teröristlere karşı çalışmasından dolayı Mehmet Zeki Sekin Amca’nın dediği gibi gençlere önem veriyoruz. Bu günde Görele Cumhuriyet Meydanı’nda yaz okulumuzun sergi açılışı ve kermesi var bu kermesten elde edilecek olan gelirin Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak ben bu yüzden destek olmanızı talep ediyorum ve katılan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.