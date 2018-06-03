Şehit uzman çavuş Giresun’da toprağa verildi

Şehit Uzman Çavuş Hakan Ergin’in cenazesi Hakkari’de düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Trabzon Havalimanı’na getirildi. Buradan karayolu ile Eynesil ilçesine getirilen şehit için eski Merkez Camii’nde tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, askeri erkan, şehidin ailesi ve binlerce vatandaş katıldı. Şehidin annesi Aynur Ergin oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Anne Ergin’in oğlunun tabutu başında, “Hiç ağlamıyorum, kimsenin moralini bozmayın, dik duruyorum. İki tane evladım var, onları da gönderirim” sözleri herkesi duygulandırdı. Şehidin babasını ve küçük kardeşini Bakan Canikli teselli ederken, dedesi Yakup Ergin’i ise Vali Sarıfakıoğulları teselli etti. Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı defnedilmek üzere baba ocağı İshaklı köyüne götürüldü. Şehit Ergin, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan, şehit Uzman Çavuş Hakan Ergin’in 2016 yılında Mardin’de şehit olan Uzman Çavuş Bekir Kelleci ile yemek yerken çekildiği fotoğrafı ortaya çıktı.