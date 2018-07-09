Şehit uzman çavuş memleketi Konya’ya uğurlandı

Giresun’un Güce ilçesi kırsalında teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizli’nin naaşı, Jandarma Bölge Komutanlığı’nda düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Konya’ya uğurlandı. Törende saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişi okundu. Giresun Müftüsü Muhittin Oral’ın okuduğu duanın ardından şehit Uzman Çavuş Cevizli’nin naaşı ambulansa konularak, memleketi Konya’ya gönderilmek üzere Ordu-Giresun Havaalanı’na götürüldü.

Törene Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Jandarma Bölge Komutanı Giresun İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bahattin Murat Yakın, Belediye Başkanı Kerim Aksu, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, kamu kurum ve kuruluşlarının idari amirleri ve askeri erkan katıldı.