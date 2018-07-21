Şenliği fırsat bilen kumarcılar kumar çadırı kurdu

Tertip Komitesi tarafından bu yıl 199. Düzenlenen Sis Dağı şenliğini fırsat bilen kumarcılar çadır kurarak kumar oynatıldı. Kumarcıların savunması ise sakız parasına oynatıldığını söylemek oldu.

Düzenlenen şenlikteki kalabalığı fırsat bilen kumarcılar “Şans oyunu” adı altında kumar oynatırken, kendilerini görüntüleyenlere ise “sakız parasına oynatıyoruz” diyerek kehdilerini savundular.

Kumar oynayarak paralarını kaybeden bazı çocuklar ise 3-5 liraya oynatıldığını ifade etti.Kumar çadırı vatandaşların ve yetkililerin yanı başındaki çadırda şenlik boyunca “şans oyunu” adı altında kumar oynatılmaya devam edildi.