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21 Temmuz 2018 17:59

Şenliği fırsat bilen kumarcılar kumar çadırı kurdu

Giresun, Trabzon ve Gümüşhane illerinden vatandaşların katılımıyla düzenlenen Sis Dağı Şenliği sırasında şenlik alanına çadır kurarak kumar oynatılması pes dedirtti.

Şenliği fırsat bilen kumarcılar kumar çadırı kurdu

21 Temmuz 2018 17:59


Tertip Komitesi tarafından bu yıl 199. Düzenlenen Sis Dağı şenliğini fırsat bilen kumarcılar çadır kurarak kumar oynatıldı. Kumarcıların savunması ise sakız parasına oynatıldığını söylemek oldu.


Düzenlenen şenlikteki kalabalığı fırsat bilen kumarcılar “Şans oyunu” adı altında kumar oynatırken, kendilerini görüntüleyenlere ise “sakız parasına oynatıyoruz” diyerek kehdilerini savundular.


Kumar oynayarak paralarını kaybeden bazı çocuklar ise 3-5 liraya oynatıldığını ifade etti.Kumar çadırı vatandaşların ve yetkililerin yanı başındaki çadırda şenlik boyunca “şans oyunu” adı altında kumar oynatılmaya devam edildi.




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