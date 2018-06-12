24 Haziran da gerçekleşecek olan seçimin öneminden bahseden Şenlikoğlu “Biz Giresun’umuza inanıyoruz Cumhurbaşkanımızı bir kez daha cumhurbaşkanı olarak seçecek, güçlü bir meclis grubuyla ona destek verip ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştıracaktır” dedi.

Aytekin Şenlikoğlu vatandaşlara tek tek Cumhurbaşkanının selamını ileterek “AK Parti, Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 16 yıl boyunca ülkemize hizmet etti ve etmeye devam ediyor. Bundan önce yapılan bütün yenilikler ve hizmetler bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır. Ancak mevcut sistem ile belirli bir yere kadar gidebiliyorduk. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi ‘ Artık bu gömlek bize dar geliyor. Bu beden, bu gömleğe sığmıyor.’ Yeni gelen sistem ile bütün bu sorunlarımızı çözeceğiz. 24 Hazirandan sonra bürokrasiyi azaltarak, hizmeti daha da çoğaltacağız. Bunun içinde Güçlü Meclis Güçlü Hükümet yapısı gerekmektedir. Giresun’dan Milletvekili Adaylarımız Meclis’e göndererek Cumhurbaşkanımıza, ülkemize hizmet etmesi yolunda destek olacağız” ifadelerini kullandı.