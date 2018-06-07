Şenlikoğlu, istihdama katkı sağlayan firma ve işçileri ziyaret etti

AK Parti İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun’a 15 yılda bilim, teknoloji ve sanayi alanında 44 milyon lira yatırım yapıldığını ve 710 işletmeye sanayi sicil belgesi verildiğini söyledi

AK Parti Giresun İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, beraberinde bulunan Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür ile ilçedeki tekstil firmalarını ziyaret ederek yönetici ve çalışanları ile bir araya geldi.

24 Haziranın ’Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet ve Güçlü Türkiye’ yolundaki önemini anlatan Şenlikoğlu “Giresun’da son 15 yılda AK Parti hükümeti tarafından bilim, teknoloji ve sanayi alanında 44 milyon TL yatırım gerçekleştirildi. Ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak ve imalat sanayimizin desteklenmesi amacıyla Giresunumuzda 710 işletmeye sanayi sicil belgesi verildi. Sanayi alanında geniş hektarlar üzerinde üretime geçen projelere kredi desteği veren, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen, teşvikleyen, üreten, güçlü bir Türkiye’nin temeli ’Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet’ birleşimden geçer. Şimdi yeni bir yolun başlangıcındayız. Seçimlerden sonra inşallah büyük adımlar atılacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde İrade, Erdem ve Cesaretle Türkiye şahlanacak. Tıpkı Kasım 2002’de, Temmuz 2007’de, Haziran 2011’de, Ağustos 2014’te, Kasım 2015’te, 16 Nisan 2017’de olduğu gibi 24 Haziran miladıyla da biz bu şahlanışa talibiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle şahlanış ve yeniden yükseliş idealimizi tüm unsurlarıyla İnşallah hayata geçireceğiz” dedi.