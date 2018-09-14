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Serhat Gülpınar: "Zorlu Giresun deplasmanından 3 puanla ayrılmak bizi mutlu etti”

AFJET Afyonspor Teknik Sorumlusu Serhat Gülpınar, "Zorlu Giresun deplasmanından 3 puanla ayrılmak bizi mutlu etti" dedi.

AFJET Afyonspor Teknik Sorumlusu Serhat Gülpınar, "Zorlu Giresun deplasmanından 3 puanla ayrılmak bizi mutlu etti" dedi.


Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında AFJET Afyonspor, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AFJET Afyonspor Teknik Sorumlusu Serhat Gülpınar, "Her şeyden önce zorlu bir karşılaşmada galip olduk. İlk 20 dakikada baskı kuracağını biliyorduk. Enine ve boyuna oyunu daraltarak az pozisyon vermeye çalıştık. Bunu da başardık. Giresunspor deplasmanından 3 puanla döndüğümüz için mutluyuz. Önümüzdeki haftalarda da futbol adına önemli başarılar göstereceğimizi umut ediyorum” diye konuştu.

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