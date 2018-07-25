SGK’dan borçlulara yapılandırma uyarısı

7143 sayılı Kanun, SGK’ya borcu olan işveren, sigortalı ve hak sahiplerine yeni bir fırsat daha sunuyor. Giresun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Özdemir, yapılandırma kapsamına sigorta primi borçları, işsizlik sigortası, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, emeklilik keseneği, kurum karşılığı borçları, işsizlik sigortası, isteğe bağlı sigorta prim borçları ve topluluk sigortasının girdiğini hatırlattı. İdari para cezalarının yüzde 50’si ile gecikme cezaları ve zamlarının silindiğini de belirten Özdemir, "31 Mart 2018 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olup 18 Mayıs 2018 tarihi itibariyle ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının yüzde 50’si ile 18 Mayıs 2018 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde idari para cezası asıllarının kalan yüzde 50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir" dedi.

"Başvurular 31 Temmuz’da sona erecek"

Özdemir, yapılandırma için son başvuru tarihinin 31 Temmuz 2018 olduğunu ve en yakın Sosyal Güvenlik Müdürlüğüne başvuru yapılması gerektiğini ifade ederek, "İşverenlerimiz ayrıca e-sigorta yoluyla online ortamda yapabilmektedir. Yapılandırılan borçları 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecektir. Yapılandırma hakkını kaybetmemek için vadeli ödeme seçeneğini tercih edenlerin ilk taksitini, peşin ödemeyi tercih edenlerinse peşin ödemelerini en geç 31 Ağustos 2018 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir" diye konuştu.

Giresun’da bugüne kadar 4 bin 59 kişinin yasadan yaralanmak için başvuru yaptığını da açıklayan SGK İl Müdürü Özdemir, "Giresun’da ’yeniden yapılandırma’ kapsamında SSK başvuru sayısı bin 636, Bağ-Kur başvuru sayısı 2 bin 31, tarım sigortalı sayısı 330, isteğe bağlı sigortalı sayısı 5, 2925 tarım başvuru sayısı 10, yersiz ödeme sayısı 47 olmak üzere toplamda 4 bin 59 kişi başvuruda bulunmuştur" ifadelerini kullandı.