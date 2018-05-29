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29 Mayıs 2018 13:41

Şiddetli yağmur ve heyelan sonrası tek yönden ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı

Giresun’un Espiye ilçesi tünel mevkiinde yola gelen heyelan ve şiddetli yağış nedeniyle ulaşıma kapanan Giresun-Trabzon istikameti güzergahı Karayolları ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Şiddetli yağmur ve heyelan sonrası tek yönden ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı

29 Mayıs 2018 13:41


Karadeniz Sahil Yolu’nun Giresun-Espiye arasındaki bölümde şiddetli yağış nedeniyle sabah saatlerinde itibaren yolda oluşan su birikintileri heyelanın gelmesiyle birlikte öğle saatlerinde yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Espiye tünelinin içi göle dönerken, tünel ağzındaki heyelanla gelen toprak ve çamur yığınlarını kaldırmak için Karayolları ekipleri 3 saatlik yoğun bir çaba sarfetti. Yapılan çalışmaların ardından Giresun-trabzon istikametinde yol kontrollü olarak ulaşıma açılırken, yolda yaklaşık 5 km’lik bir araç konvoyu oluştu.




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