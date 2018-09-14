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Sigara içerken hayatından oluyordu

Giresun’da sigara içmek için evinin camından sarkan çocuk düşerek yaralandı.

Giresun'da sigara içmek için evinin camından sarkan çocuk düşerek yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Giresun merkezde Hacısiyam Mahallesi Çeşmeli sokak üzerinde evinin penceresinden sigara içerken sarkan Şafak B. (16) dengesini kaybederek düştü. Binanın ikinci katındaki evinin penceresinden sigara içerken sarktığı sırada düşen Şafak B. ağır yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu öğrenilen Şafak B'ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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