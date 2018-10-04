Sis Dağı Yaylası'ndaki yıkımlar yaylanın Giresun tarafındaki obalarda sürüyor

İçişleri Bakanlığı tarafından Valiliklere geçen ay gönderilen yazıyla birlikte Trabzon'daki yaylalarda kaçak yapılan yayla evlerine yönelik yapılan yıkımların ardından Giresun Valiliği de harekete geçerek yaylalarda yıkım çalışması başlattı.

Bu çalışmalar kapsamında Giresun ve Trabzon illeri tarafından ortak kullanılan Sis Dağı Yaylası'nın Giresun tarafındaki Çayırobası'nda Giresun İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleri tarafından sabah saatlerinden itibaren yıkımları gerçekleştirmeye başladı. Çayırobası'ndaki 10 kaçak yayla evi iş makineleri tarafından yıkılırken, jandarma ekipleri herhangi bir olumsuz duruma karşı yaylada tedbir aldı. Kaçak yapılar nedeniyle neredeyse yer kalmayan ve doğal güzelliği yok olan 2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası'nda yıkımların önümüzdeki günlerde de devam edeceği kaydedildi.

Sis Dağı Yaylası'nda Trabzon ve Giresun'un ortak kullandığı yüzlerce yayla evi bulunuyor. Yaylalardaki çarpık yapılaşmanın en kötü örneklerinin sergilendiği yaylada geçtiğimiz yıl ekim ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile başlanan yıkımlarda 11 ev yıkılmış ve gelen tepkiler üzerine yıkımlar tüm bölgede olduğu gibi bu yaylada da son bulmuştu. Türkiye genelinde bir süre önce başlatılan 'İmar Barışı' ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, diğer yaylalarda olduğu gibi Sis Dağı Yaylası'nda da betonarme kaçak yapılar inşa etmeyi sürdürmüştü. Kaçak yapıları için İmar Barışı uygulamasından yararlanmak için başvuru yapan yayla sakinlerinin bu başvuruları İçişleri Bakanlığı'nın dikkatini çekmişti. Bakanlık, geçtiğimiz ay bölge illerine bir yazı göndererek yaylalardaki kaçak yapıların yıkımı için çalışma başlatılmasını istemişti.