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24 Haziran 2017 23:47

Şizofreni hastası genç kız kaldığı bakım merkezini yaktı

Giresun’da bulunan bir ‘Engelli Bakım Evinde’ yangın çıktı.

Şizofreni hastası genç kız kaldığı bakım merkezini yaktı

24 Haziran 2017 23:47

Alevlerin sardığı bakım evinde kalan birçok bakıma muhtaç hasta dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, Merkez Batlama mevkiinde bulunan Engelli Bakım Merkezi’nde bugün akşam saatlerinde yangın meydana geldi. İddiaya göre, Şizofreni hastası olduğu öğrenilen C.D. isimli 20 yaşındaki genç kız yalnız kaldığı sırada eline nereden geçtiği bilinmeyen çakmakla merkezin mutfağında yangın çıkardı. Yangının çıkış anı ise an be an güvenlik kameralarına yansıdı. Kısa sürede etrafı saran alevlerin arasında kalan C.D. isimli genç kız çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve 112 Sağlık ekiplerini müdahalesi ile bakım merkezi boşaltıldı. Merkezde kalan ve dumandan etkilenen bir çok hasta ise tedavi altına alındı. Yangında çeşitli yerlerinden yaralanan genç kızın ise sağlık durumunun iyi olduğu tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Genç kızın ilk alınan ifadesinde, merkezde kötü muamele gördüğü için yaktığını söylediği öğrenildi.


Öte yandan, jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.




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