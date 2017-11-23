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23 Kasım 2017 13:45

Soğuk ve fırtınalı hava hamsi fiyatlarını da uçurdu

Karadeniz’de etkili olan elverişsiz hava şartları balık fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Soğuk ve fırtınalı hava hamsi fiyatlarını da uçurdu

23 Kasım 2017 13:45

Giresun’da bir hafta önce kilogram fiyatı 5 TL olan hamsinin fiyatı balıkçıların yağışlı ve fırtınalı havada denize açılamaması nedeniyle 15 TL’ye yükseldi, tezgahlar boş kaldı.


Artan balık fiyatları vatandaşı olumsuz etkilerken, balıkçılar, havaların düzelmesiyle fiyatların düşeceğini söyledi. Bir kaç gün öncesine kadar 5 liradan satılan hamsi fiyatlarının 15 lirayı bulduğunu ifade eden Balıkçı Şevki Güdük “Olumsuz hava şartları balık fiyatlarını da etkiliyor. Şu anda hamsi sezonu olmasına rağmen fiyatlarımız 15 lirayı geçiyor. Diğer balık çeşitleri ise zaten bu mevsimde pek çıkmıyor. Palamut ise tanesi 10 liradan satılıyor. Denizde fırtına var. Havalar düzelirse fiyatlar düşebilir. Balık bol çıkarsa fiyatlarda haliyle düşüyor. Görüldüğü gibi balık pazarında tezgahların çoğu boş duruyor. Biz sadece tezgahımız boş kalmasın diye kasasını pahalı aldığımız hamsiyi pahalı satmak zorunda kalıyoruz. Bu durumdan biz de müşterilerde memnun değil” dedi.




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