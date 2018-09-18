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Sokak kedisi ‘Anderson' kendi mama parasını kendisi kazanıyor

Giresun’da esnaf tarafından bakılan sokak kedisi ’Anderson’un masrafları artınca esnaf ilginç bir yöntem denedi.

Giresun'da esnaf tarafından bakılan sokak kedisi 'Anderson'un masrafları artınca esnaf ilginç bir yöntem denedi. Sokak dilencileri gibi önüne ‘açım' yazılı bir levha konulan kediyi görenler yanında bulunan plastik bardağa para atıyor.


Anderson günlük 15-20 lira para topluyor. Topladığı paralar ile esnaf tarafından mama alınıyor bu yöntemle hem Anderson hem de diğer sokak kedileri mama ile besleniyor.


Doğduğundan beri esnaflar olarak sokak kedisine baktıklarını ve ‘Anderson' ismini koyduklarını kaydeden esnaf Ümit Güngör, “Günlük ihtiyaçları var artık karşılayamıyorduk. Ortaya bir fikir attık ve artık ‘kendisi kazansın' dedik bu yöntemi uyguladık ve gayrette güzel kazanıyor” dedi.


Bir tek Anderson'a değil diğer sokak kedilerine de mama alındığını belirten Güngör, “Anderson'un topladığı parayla aldığımız mamayı gelip buraya döküyoruz hem kendisi hem de diğerleri gelip yiyorlar. Toplanan parayla mama, ciğer ve tavuk alıyoruz. Biz burada su kabımız var yazın sularını bırakıyoruz, yem alıyoruz mama alıyoruz yan tarafta balıkçımız var orada da çıkan parça balıkları veriyorlar böylece besleniyorlar” ifadelerini kullandı.

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