Somuncuoğlu kendini savundu

Giresun'un Eynesil ilçesinde AK Parti ilçe başkanlığı seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek ve Kullanmak" suçundan yargılanarak 1 yıl 8 ay hapis cezası alan Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu olaya ilişkin açıklama yaptı.

Koordinatör milletvekilinin verdiği talimatla kişisel veriyi aldığını iddia eden Somuncuoğlu, yaptığı açıklamada “Orada bir gaflete düştük. Koordinatör milletvekilinin verdiği talimatla sabıka kaydı aldık. Sabıka kaydı elime bir zarfla geldi, içini dahi açmadan ilgili yerlere teslim ettim. Bu seçim dönemi olduğu için bana karşı olan bir oluşum tarafından şahsıma kurulan bir tuzaktır. Konuyu bir üst mahkemeye taşıdık, şimdi kararı bekliyoruz” dedi.

Giresun'un Eynesil ilçesi Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek ve Kullanmak" suçundan geçtiğimiz günlerde Görele Asliye Ceza Mahkemesince 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu, 2017 yılı Ağustos ayında Eynesil AK Parti İlçe Başkanlığı aday belirleme sürecinde iddiaya göre adaylardan B.G. isimli şahsın AK Parti İlçe Başkanı olmasını engellemek için Görele Adliyesi'nde görevli bir memurdan gizlice aldırdığı sabıka kaydını koordinatör milletvekiline ulaştırdı. Olayın ortaya çıkmasının ardından B.G'nin suç duyurusu üzerine Görele Savcılığınca başlatılan soruşturmada kamera görüntüsü alınıp olaya karışan kişilerin ifadelerine başvuruldu. Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu suça konu belgeyi gizlice aldırdığını ve kullandığını mahkemede kabul etti. Mahkeme sanık Somuncuoğlu'nu işlediği suçtan dolayı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırırken, daha önce de başka suçlardan cezası olan Başkan Somuncuoğlu, cezası paraya çevrilmedi.

Öte yandan Başkan Coşkun Somuncuoglu'nun cezası kesinleştiği taktirde 1 yıldan daha fazla hapis ceza aldığı için belediye başkanı seçilme şartını kaybedecek.