İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 - Adanaspor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 7. haftasında Giresunspor sahasında Adanaspor'u konuk etti. Müsabaka da Adanaspor 90+3. dakikada bulduğu gol ile 3 puanın sahibi oldu.



Maçtan dakikalar


32. dakikada orta sahadan atılan uzun pasta Adanaspor savunması hata yapınca Ba topu kontrol etti. Ba uygun durumdaki Kürşad'a pasını aktaramayınca mutlak bir gol kaçmış oldu.


45. dakikada Ba Adama'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.


64. dakikada Hüsamettin'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Ba, şutunu çekti. Top az farkla yandan autla buluştu.


83. dakikada Uğur'un ortasına Abiola yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı ancak Abiola için ofsayt bayrağı kalktı.


90+3. dakikada Adanaspor kazandığı serbest vuruşta Hakan Barış topu ağlarla buluşturdu. 0-1



Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Emre Varok, Bahattin Birinci, Hasan Hüseyin Tetik


Giresunspor: Anıl, Uğur, Aykut, Landel, Ferhat, Kağan Miray (Said İd Azza dk. 78), Kürşad (Muhammet dk. 46), Ergin (Abiola dk. 67), Adama Ba, Husmani, Hüsamettin


Yedekler: Kayacan, Ozan Can, Bahadır, Fatih


Teknik Direktör: Metin Diyadin


Adanaspor: Goran, Veli, Kenan, Rodrigo Longo Freitas, Bumba, Renan Souza, Kone (Andaç dk. 87 ?), Özhan, Gökhan (Eren dk. 66), Abdulkadir (Oğuzhan dk. 90+5)


Yedekler: İrfan Can, Göksu, Robert Feczesin, Doğanay


Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan


Gol: Hakan Barış (dk. 90+3) (Adanaspor)


Sarı Kartlar: Kürşad (Giresunpor), Vali, Özkan, Hakan (Adanaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.