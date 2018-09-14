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Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 - AFJET Afyonspor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 5. haftasında Giresunspor, sahasında AFJET Afyonspor'a 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


38. dakikada sağ kanattan Kaan'ın ortasında ceza sahası içinde Husmani'nin vuruşu auta çıktı.


43. dakikada Giresunspor defansı arkasına atılan topla buluşan Oltan'ın şutu kaleci Anıl'da kaldı.


73. dakikada Giresunspor ceza alanında topla buluşan Nazmi rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına gelen Volkan topu filelerle buluşturdu. 0-1



Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Serkan Çınar, Erdem Bayık, Ömer Tevfik Özkoç


Giresunspor: Anıl, Uğur, Aykut, Abdulkadir (Landel dk. 18) Muhammet Reis, Kağan, Said Azza (Ozan dk. 46) Ergin, Ba Adama, Hüsmani, Hüsamettin (Bahadır dk. 77 ?)


Yedekler: Kayacan, Sery, Kürşad, Fatih


Teknik Direktör: Metin Diyadin


AFJET Afyonspor: Oleksandr Rybka, Türker, Bayram, Yasin, Sinan (Aykut dk. 69), Mehmet Seyfettin Sedef, Onur (Ersel dk. 40), Nazmi, Taşkın, İsmet, Oltan (Abdulkadir dk. 81 ?)


Yedekler: Bekir, Renato, Mehmet Güven, Ali


Teknik Sorumlu: Serhat Gülpınar


Gol: Volkan (dk. 73 pen.) (AFJET Afyonspor)


Sarı kartlar: İsmet, Türker (AFJET Afyonspor)

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