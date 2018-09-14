Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 - AFJET Afyonspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 5. haftasında Giresunspor, sahasında AFJET Afyonspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
38. dakikada sağ kanattan Kaan'ın ortasında ceza sahası içinde Husmani'nin vuruşu auta çıktı.
43. dakikada Giresunspor defansı arkasına atılan topla buluşan Oltan'ın şutu kaleci Anıl'da kaldı.
73. dakikada Giresunspor ceza alanında topla buluşan Nazmi rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına gelen Volkan topu filelerle buluşturdu. 0-1
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Serkan Çınar, Erdem Bayık, Ömer Tevfik Özkoç
Giresunspor: Anıl, Uğur, Aykut, Abdulkadir (Landel dk. 18) Muhammet Reis, Kağan, Said Azza (Ozan dk. 46) Ergin, Ba Adama, Hüsmani, Hüsamettin (Bahadır dk. 77 ?)
Yedekler: Kayacan, Sery, Kürşad, Fatih
Teknik Direktör: Metin Diyadin
AFJET Afyonspor: Oleksandr Rybka, Türker, Bayram, Yasin, Sinan (Aykut dk. 69), Mehmet Seyfettin Sedef, Onur (Ersel dk. 40), Nazmi, Taşkın, İsmet, Oltan (Abdulkadir dk. 81 ?)
Yedekler: Bekir, Renato, Mehmet Güven, Ali
Teknik Sorumlu: Serhat Gülpınar
Gol: Volkan (dk. 73 pen.) (AFJET Afyonspor)
Sarı kartlar: İsmet, Türker (AFJET Afyonspor)