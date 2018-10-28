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Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 - Balıkesirspor Baltok: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 10. haftasında Giresunspor sahasında karşılaştığı Balıkesirspor Baltok ile 0-0 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


14. dakikada Giresunspor'da Hüsamettin sol kanattan arka direğe orta yaptı. Kağan kafayla indirdi, Ergin ile Muhammed İldiz anlaşamayınca kapanan savunma topu tehlikeli bölgenin dışarısına çıkardı.


23. dakikada Muhammed İldiz'in kullandığı serbest atışta top az farkla yandan dışarı çıktı.


35. dakikada Landel'in kaptırdığı topa sağ çaprazdan Okan sert vurdu. Köşeye gitmekte olan topu Kayacan kornere yolladı.


60. dakikada Giresunspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan Ozan'ın pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Hüsmanin'in vuruşunu kaleci köşeden çıkardı.



Stat: Atatürk


Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Bersan Duran, Hakan Karabalcık


Giresunspor: Kayacan, Emre Uğur, Uğur Arslan Kuru, William Sery, Hüsamettin Tut, Zeni Husmani, Michel Landel, Kağan Miray Bağış, Ozan Can Kökçü (Said İd Azza dk. 79 ?), Muhammed İldiz (Muhammet Reis dk. 90+2 ?), Ergin Keleş (Abiola Dauda dk. 62


Yedekler: Anıl, Abdülkadir, Bahadır, Fatih


Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar


Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Tomislav Glumac, Bülent Cevahir, Muhammed Ali Doğan (Cumali Bişi dk. 64), Furkan Çil, Nizamettin Çalışkan (Uğur dk. 83 ?), Sedat Şahintürk, Mehmet Boztepe (Steve Beleck dk. 45), Mahatma Otoo


Yedekler: Atilla, Cüneyt, Foxi, Doğa


Teknik Direktör: Giray Bulak


Sarı Kartlar: Muhammed İldiz, Husmani, Landel (Giresunspor), Sedat Şahintürk, Oğuz, Bülent Cevahir, Glumac (Balıkesirspor Baltok)

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