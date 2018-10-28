Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 - Balıkesirspor Baltok: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 10. haftasında Giresunspor sahasında karşılaştığı Balıkesirspor Baltok ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
14. dakikada Giresunspor'da Hüsamettin sol kanattan arka direğe orta yaptı. Kağan kafayla indirdi, Ergin ile Muhammed İldiz anlaşamayınca kapanan savunma topu tehlikeli bölgenin dışarısına çıkardı.
23. dakikada Muhammed İldiz'in kullandığı serbest atışta top az farkla yandan dışarı çıktı.
35. dakikada Landel'in kaptırdığı topa sağ çaprazdan Okan sert vurdu. Köşeye gitmekte olan topu Kayacan kornere yolladı.
60. dakikada Giresunspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan Ozan'ın pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Hüsmanin'in vuruşunu kaleci köşeden çıkardı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Bersan Duran, Hakan Karabalcık
Giresunspor: Kayacan, Emre Uğur, Uğur Arslan Kuru, William Sery, Hüsamettin Tut, Zeni Husmani, Michel Landel, Kağan Miray Bağış, Ozan Can Kökçü (Said İd Azza dk. 79 ?), Muhammed İldiz (Muhammet Reis dk. 90+2 ?), Ergin Keleş (Abiola Dauda dk. 62
Yedekler: Anıl, Abdülkadir, Bahadır, Fatih
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Tomislav Glumac, Bülent Cevahir, Muhammed Ali Doğan (Cumali Bişi dk. 64), Furkan Çil, Nizamettin Çalışkan (Uğur dk. 83 ?), Sedat Şahintürk, Mehmet Boztepe (Steve Beleck dk. 45), Mahatma Otoo
Yedekler: Atilla, Cüneyt, Foxi, Doğa
Teknik Direktör: Giray Bulak
Sarı Kartlar: Muhammed İldiz, Husmani, Landel (Giresunspor), Sedat Şahintürk, Oğuz, Bülent Cevahir, Glumac (Balıkesirspor Baltok)