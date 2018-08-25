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25 Ağustos 2018 21:20

Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 2 - Tetiş Yapı Elazığspor: 0

Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 2 - Tetiş Yapı Elazığspor: 0

25 Ağustos 2018 21:20

Lig’in 3. haftasında Giresunspor, sahasında Tetiş Yapı Elazığspor’u 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


18. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Dauda’nın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.


40. dakikada Giresunspor atağında Landel’in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta Muhammed Reis’in şutu üsten auta çıktı.


41. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Adama’nın vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu iyi takip eden Dauda, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


90+5. dakikada ani gelişen Giresun atağında İbragin Sangare’nin pasında kaleciyi geçen topa son dokunan Landel ağları sarstı. 2-0



Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Serkan Tokat x, Yusuf Bozdoğan xx, Selahattin Altay xx


Giresunspor: Anıl x, Uğur xxx, Aykut xxx, Landel xx, Dauda xxx (Ergin dk. 72 x), Muhammed Reis xx (Fatih dk. 78 x), Kürşat (Abdulkadir dk. 86 ?), Emre x, Ba Adama xxx, Husamettin xx, İbrahim Sangare xx


Yedekler: Kayacan, Wıllıam Sery, Saıd Id Azza, Ozan Can


Teknik Direktör: Metin Diyadin


Tetiş Yapı Elazığspor: Soner xx, Theodor Elmar xx, Ahmet xx (Fatih dk. 59 x), Adem xx, Moussa Bagayoko xx, Ali Fırat Okur xx (Kadir Bekmezci dk. 74 x), Mehmet xx, Emre xx, Eren xx (Andreas Tatos dk. 46 xx), Orhan xx, Kadir Taşoğlu xx


Yedekler: Ali Karataş, Idrissa Diarra, Onur


Teknik Direktör: Orhan Kaynak


Goller: Dauda (dk. 41), Landel (dk. 90+5) (Giresunspor)


Sarı kartlar: Dauda, Uğur, Kürşat, İbrahim Sangare, Aykut (Giresunspor), Mehmet, Orhan, Fatih, Theodor Elmar (Tetiş Yapı Elazığspor)




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