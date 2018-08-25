Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 2 - Tetiş Yapı Elazığspor: 0

Lig’in 3. haftasında Giresunspor, sahasında Tetiş Yapı Elazığspor’u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
18. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Dauda’nın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
40. dakikada Giresunspor atağında Landel’in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta Muhammed Reis’in şutu üsten auta çıktı.
41. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Adama’nın vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu iyi takip eden Dauda, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
90+5. dakikada ani gelişen Giresun atağında İbragin Sangare’nin pasında kaleciyi geçen topa son dokunan Landel ağları sarstı. 2-0
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Serkan Tokat x, Yusuf Bozdoğan xx, Selahattin Altay xx
Giresunspor: Anıl x, Uğur xxx, Aykut xxx, Landel xx, Dauda xxx (Ergin dk. 72 x), Muhammed Reis xx (Fatih dk. 78 x), Kürşat (Abdulkadir dk. 86 ?), Emre x, Ba Adama xxx, Husamettin xx, İbrahim Sangare xx
Yedekler: Kayacan, Wıllıam Sery, Saıd Id Azza, Ozan Can
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Tetiş Yapı Elazığspor: Soner xx, Theodor Elmar xx, Ahmet xx (Fatih dk. 59 x), Adem xx, Moussa Bagayoko xx, Ali Fırat Okur xx (Kadir Bekmezci dk. 74 x), Mehmet xx, Emre xx, Eren xx (Andreas Tatos dk. 46 xx), Orhan xx, Kadir Taşoğlu xx
Yedekler: Ali Karataş, Idrissa Diarra, Onur
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Goller: Dauda (dk. 41), Landel (dk. 90+5) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dauda, Uğur, Kürşat, İbrahim Sangare, Aykut (Giresunspor), Mehmet, Orhan, Fatih, Theodor Elmar (Tetiş Yapı Elazığspor)