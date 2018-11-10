Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 4 - Kardemir Karabükspor: 0

Lig'in 12. haftasında Giresunspor sahasında Kardemir Karabükspor'u konuk etti. Yeşil-beyazlı ekipte Abiola Dauda hat-trick yaparken, Giresunspor 3 puanı 4 golle aldı.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Landel'in pasında bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Muhammed, Furkan'a çalım atmayı deneyince ayağındaki topu kaleci Furkan'a teslim etti.

45+2. dakikada savunmadan ileri çıkan Uğur ceza sahası çizgisi üzerinde Arif tarafından düşürüldü ve hakem serbest vuruş kararı verdi. Vuruşu Muhammed Ildız kullandı, barajdan dönen topu Abiola tamamladı ve topu ağlara gönderdi. 1-0

57. dakikada Kürşad'ın sol kanada yolladığı topu Volkan Okumak kontrol etti ve pasını Landel'e aktardı. O da bekletmeden Muhammed'i gördü. Muhammed uygun durumda topu farklı şekilde üstten auta yolladı.

65. dakikada Volkan Okumak yerden ceza sahasına orta yolladı. Sezer topa müdahale edemeyince top Uğur Aslan'ın önünde kaldı. Uğur Aslan düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 2-0

79. dakikada Landel'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Abiola Dauda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

88. dakikada Fatih Atik'in kale içine pasını karşılayan Abiola sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 4-0

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Sinan Dereci, Mehmet Yıldırım, Muhammet Yumak

Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Emre Uğur Uruç, Uğur Aslan Kuru, William Sery, Hüsamettin Tut, Kürşad Sürmeli, Michel Landel, Kağan Miray Bağış (Ozan dk. 67), Muhammed Ildız (Fatih Atik dk. 79), Said İd Azza (Volkan Okumak dk. 34), Abiola Dauda

Yedekler: Anıl Atağ, Ferhat Görgülü, Bahadır Erol, Husmani

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Sezer Gündüz, Fatih Taltuk, Ali Kemal Yılmaz (Abdullah Sezgin dk. 61), Hüseyin Topbaş, Melih Berat Aslan, Berk Kervankıran, Ahmet Karadayı, Fatih Kızılay (Toykan Topaz dk. 78) , Arif Bostancı

Yedekler: Ferhat Yılmaz, Doğukan Sabih

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Goller: Abiola Dauda (dk. 45+2, 79 ve 88), Uğur (dk. 65) (Giresunspor)

Sarı Kartlar: Arif, Doğukan (Kardemir Karabükspor)