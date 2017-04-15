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15 Nisan 2017 16:41

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 26.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

15 Nisan 2017 16:41

haftasında Galatasaray Odeabank deplasmanda Yeşilgiresun Belediyespor’u 89-86 mağlup etti.



Salon: 19 Eylül


Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Semih Vural xx, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu xx


Yeşilgiresun Belediyespor: Armstead xx 19, Ledo xx 25, Enes Berkay Taşkıran xx, Emircan Koşut xx 2, Metin Türen xx 3, Doğuş Özdemiroğlu xx 11, Gıll xx 10, Ivanov xx 16


Galatasaray Odeabank: Mc Collum xx 22, Micov xx 8, Tyus xx 9, Schilb xx 13, Ege Arar x, Daye xx 9, Sinan Güler xx 12, Diebler xx 5, Göksenin Köksal xx 11


1. Periyot: 22-28 (Galatasaray Odeabank lehine)


Devre: 51-50 (Yeşilgiresun Belediyespor lehine)


3. Periyot: 67-70 (Galatasaray Odeabank lehine)




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