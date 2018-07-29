Stres atmak için Giresun yaylalarını seçenler şenliklerle coşuyor

Uluslararası Dereli Kümbet Kültür ve Sanat Festivali’nde doyasıya eğlenerek yaylanın ve temiz havanın tadını çıkardı.

Her yıl Kümbet Yaylası Aymaç mevkiinde gerçekleştirilen şenliğe bu yılda binlerce kişi katıldı. Tatil için gelenler, gurbetçiler ve çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yöresel sanatçıların sahne aldığı şenlikte kemençe eşliğinde söylenen türkülere vatandaşlar horon ve karşılama oynayarak karşılık verdi.

Her yıl olduğu gibi bu yılda yeniden ‘yayla ağası’ seçimleri yapıldı, son olarak İstanbul’un Bağcılar ilçesi belediye başkanı Lokman Çağrıcı’nın yaptığı ağalığa bu sene Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın seçildi.

Şenlik alanında protokole ve vatandaşlara seslenen Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, aslında 31. Şenliği yapmaları gerektiğini ama son yıllarda yaşanan şehit ve talihsiz olaylardan dolayı ara verdiklerini ifade etti.

Verilen aranın ardından yeniden coşkuyla şenliği icra ettiklerini kaydeden Şenlikoğlu, “Son olarak düzenlediğimiz yayla şenliğimizde ağamız Lokman Çağrıcı başkanım oldu bu sene de Eyüpsultan Belediye Başkanımız Remzi Aydın aramızda ve sizlerin şahitliğinde yayla ağası ilan ediyoruz. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

28. Uluslararası Dereli Kümbet Kültür ve Sanat Festivali’ne bu sene binlerce vatandaşın yanı sıra Giresun Milletvekilleri Sabri Öztürk, Kadir Aydın ile AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Hasan Turan ve çok sayıda davetli katıldı.