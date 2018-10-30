Şule Çet'in babası kızının otopsi raporu ile ilgili konuştu

Ankara'da geçtiğimiz 28 Mayıs tarihinde lüks bir plazanın 20. katından atlayarak intihar ettiği ileri sürülen Şule Çet'in otopsi raporunda ölümünden önce ilişkiye zorlandığına ve cinayete kurban gittiğini gösteren bulgulara rastlanılmasını değerlendiren baba İsmail Çet, bu raporun katil veya katillere ulaştıracak ilk umut ışığı olduğunu söyledi.

Giresun'un Keşap ilçesinde yaşayan baba İsmail Çet, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Otopsi raporu iddia edildiği gibi kızımın intihar etmediğini ortaya koymuştur. Bu rapordan sonra soruşturma sonucunda kızımın katil veya katilleri de bulunacaktır. Adalete güveniyorum” dedi.

"Bu olayın başından beri intihar olayı olmadığını söyledik" diyen Çet "İntihar iddiası katillerin kendilerini koruması için olaya kılıf uydurması, süs vermesiydi. Adalet eninde sonunda mutlaka yerini bulacaktır. Bu bakımdan savcılarımıza, hakimimize, İçişleri Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bizim kızımızın intihar edecek bir sorunu yoktu. Annesinin 2009 yılında vefatından beridir birlikte yaşıyorduk. Birbirimize bağlı bir baba kızdık. Ankara Gazi Üniversitesi'nde moda tasarım okuyordu ve bu sene son senesi olacaktı, bitirince işe başlayacaktı. Bu muradına ulaşamadık. Allah mekanını cennet etsin. Ben babası olarak bu olayın peşini bırakmayacağım, adalete güveniyoruz, acımız büyük. İnşallah katilleri bulunur ve müebbet cezalarını alırlar ve bu acımız biraz olsun azalır. Katillerin gireceği cezaevinden çıkmamaları için Allah'a dua ediyorum. Raporun bu şekilde çıkması katillerin bu işten kurtulamayacağını bize göstermiş oldu. Yargı bundan sonra katilleri ortaya çıkaracaktır” dedi.