‘Survivor’da atasözü ve deyim kullanan yarışmacı şampiyon oluyor

Giresun Üniversitesi Türk Dili Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Serdar Bulut tarafından başlatılan ve birçok kurum tarafından desteklenen proje kapsamında, televizyonlarda yayınlanan yarışmalarda yarışmacıların ‘Türk dilini’ kullanmalarının faktörleri ortaya çıkartıldı. Proje kapsamında ‘Survivor’ yarışması takip edilerek, kullanılan dilin vatandaş üzerindeki etkisi araştırıldı ve yarışmalarda dili iyi kullanan yarışmacıların şampiyonluğa kadar ulaştığı görüldü.

Projenin detaylarına ilişkin İHA’ya açıklamalarda bulunan Giresun Üniversitesi Türk Dili Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Serdar Bulu, "Bizim çalışmamız Survivor yarışmasında dilin kullanımıyla ilgili tutumlar. Bu çalışma bir yıllık bir altyapı çalışmasından sonra oluşturuldu. Bir yıllık çalışmamızın içeresinde farklı illerden 500 katılımcı ile çalışma yaptık ve bunlardan veriler aldık. Bu katılımcılarımızın yaş, cinsiyet, eğitim durumları gibi farklı özelliklerini ayırt etmeksizin her kesimden insanlarla ve özellikle Survivor izleyen, Survivor bağımlısı olan kişilerle yaptık. Çalışma sonucunda ekim ayında Survivor yarışmasında dilin kullanımı ile ilgili tutumlar isimli makalemiz alanın en önemli uluslararası bir dergide yayınladı" dedi.

"Türkiye’de Survivor yarışması ve bu tarz yarışmalar çok fazla kişiler tarafından izleniyor ve takip ediliyor" diyen Bulut, "Tabi sosyal hayatın, medyanın gelişmesi ile beraber daha da ileriye doğru gidiyor ve daha da artıyor bu rakamlar. Biz Survivor yarışmasında dili iyi kullanan yarışmacıların eğer birazcık sporla araları varsa yarışmanın sonuna kadar gidebildiklerini ve yarışmada gerekirse şampiyon olabildiklerini ve final koltuğuna oturduklarını gördük ve dilin aslında onlara çok büyük avantaj sağladığını gördük” şeklinde konuştu.

“Atasözü ve deyim kullanan yarışmacılar halktan daha çok destek görüyor”

Dr. Bulut açıklamasının devamında, “Dili iyi kullandıkları için aslında izleyicilerinde o yarışmacıları daha çok desteklediğini ve bundan zevk aldıklarını, olumlu anlamda da faydalandıklarını gördük. Özellikle çalışmamızı yaptığımız kişiler görme engelliler için işaret dilinin bu tarz yarışma programlarını etkilemesi sosyal algı açısından ‘herkesi önemsiyoruz’ mesajını vermek için çok önemli ve yüzde 100 gibi bir sonuç aldık. Atasözü, deyim, kalıp söz gibi kullanımı yapanların yarışmada iyi yerlerde olduğunu gördük” ifadelerini kullandı.

Survivor’a rol model yarışmacı koyarak takip etmek istiyorlar

Acun Ilıcalı’ya ve ekibine hazırladıkları kitapçıktan göndererek amaçlarının ne olduğunu anlatmak isteyen Bulut, Acun Ilıcalı ile de bu konu hakkında konuşmak istediklerini kaydetti. Bulut, “Türk dilinin ve kültürünün olumsuz anlamda gittiği dönemde Survivor yarışması içerisinde biz yarışmanın başından sonuna kadar takip edebileceğimiz, Türk dili rol modeli bir yarışmacıyı yarışmaya dahil edip, verilerini Türkiye sınırlarındaki 81 ilde halk; Türk dilini ve kültürünü kullanan bir yarışmacıyı destek oranı ne kadar artıyor? Finale kadar gidebiliyor mu? Şampiyon olabiliyor mu? Bunları görmek istiyoruz. Biz artık kütüphaneye gelmeyen öğrencilerle karşı karşıyayız. Eğer öğrenci kütüphaneye gelmiyorsa, Survivor izliyorsa biz Survivor’un içine girmeliyiz, biz oralara gitmeliyiz algısıyla bunu yaptık ve bunu yapmalıyız ki daha çok katkı elde edebilelim” dedi.