Süslü kadınlar Giresun'da farkındalık için pedal çevirdi

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla ''Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'' etkinliği Giresun'da gerçekleştirildi.

Giresun'da bisiklet kullanımını arttırmak için bir araya gelen kadınlar önce kuaförde süslendiler daha sonra ise bisikletlerini alarak pedal çevirdiler. Teyyaredüzü Gençlik Merkezi alanında başlayan etkinlik Atatürk Meydanı'nda son buldu.

Bitiş çizgisinde konuşan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Koordinatörü Gülcan Turan, "Bisiklet kent yaşamının bir parçasıdır. Bisiklet çevreyi kirletmeyen, doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Bisiklet, yoğun kent trafiğine çözüm olabilir ve bir ulaşım aracı olarak algılanmalıdır. Eğer uygun bisiklet politikaları ve yolları olursa, işe veya ulaşacağımız yere rahatlıkla bisikletle gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekebilmek amacıyla süslendik ve bisikletimizle yollara çıktık" dedi.

Konuşmanın ardından süslü kadınlar bisiklet turu etkinliği müzik dinletisi ile sona erdi.