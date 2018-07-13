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13 Temmuz 2018 13:54

Tamzara kültürü "Turizm ile yaşayan Tamzara" projesi ile hayat bulacak

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesindeki Tamzara Mahallesinde uygulanacak olan "Turizm ile Yaşayan Tamzara" projesi yöre halkının umudu oldu.

Tamzara kültürü

13 Temmuz 2018 13:54


Giresun Valiliği Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) tarafından hazırlanan ve Şebinkarahisar Belediyesi’nin proje ortağı, Şebinkarahisar Halk Eğitim Merkezi’nin ise proje paydaşı olduğu “Turizm İle Yaşayan Tamzara” projesi hakkında mahalle halkı bilgilendirildi. Giresun Valiliği Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Tamer Uzuner önce Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı’ya daha sonra ise Tamzara Mahallesindeki vatandaşlara proje hakkında bilgi verdi.


GİRTAB Müdürü Uzuner yaptığı bilgilendirmede, tarihi ve kültürü zengin bir geçmişe sahip olan Tamzara’ya öncelikle bir Tamzara Konağı yapılacağını belirterek, "Konağın bulunduğu alana 600 metrekarelik Millet Bahçesi oluşturulacak. Bu konağın içerisinde, Tamzara dokuması tezgahları, kök boya atölyeleri yer alacak. Mahalledeki bazı dükkanlarda ise sabun, çökelek ve peynir atölyeleri, hediyelik eşya satış reyonları yer alacaktır. Bunlarla birlikte akıl suyu, maden suyu hediyelik şişeleme yapılacaktır. Bu ürünler aynı zamanda kooperatif aracılığı ile online satışı yapılabilecek. Silbehan göleti ve bu gölette gondol ve deniz bisikleti yer alacaktır. Bu proje sayesinde yöre halkına turizmin ekonomik katkısı daha da artmış olacaktır” dedi


Projenin Şebinkarahisar’ı bir adım daha ileriye taşıyacağını ifade eden Belediye Başkanı Şahin Yılancı ise, “Projeyi duyar duymaz çok mutlu oldum ve ilçe adına heyecanlandım. Projenin detayları hakkında bilgilendirilince seve seve proje ortağı olmayı belediye olarak kabul ettik. Projenin bir an önce hayata geçmesi için belediye olarak üzerimize düşenin fazlasını yapmaya hazırız. Geçmişte var olan ve unutulmaya yüz tutan değerlerimizi bu proje sayesinde yeniden değer bulacaktır. İnanıyorum ki bu proje ilçemizi komşu il ve ilçelerimiz arasında turizmin odak noktası haline getirecektir. Bu projenin hazırlanmasında emeği geçen Başta GİRTAB Müdürü Tamer Uzuner ve emeği geçenlere ilçem adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.




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