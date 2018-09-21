Tek tek yayla evlerini dolaştılar; "Yayladan dönerken yaşam malzemesi bırakmayın” uyarısını yaptılar

İçişleri Bakanlığı tarafından 32 ilin valiliğine gönderilen ‘Güvenlik Tedbirleri' genelgesi ile yayla evlerinde ‘yaşamsal malzemesi' bırakılmaması konusunda Giresun yaylalarındaki vatandaşlar tek tek jandarma ekipleri tarafından uyarılıyor.

Jandarma ekipleri yağmur, çamur, sis demeden Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı yaylaları gezerek her evin kapısını çalıyor ve ev sakinlerini yayla dönüşünde herhangi bir yaşamsal malzeme bırakılmaması konusunda uyarıyor. Yağlıdere Belediye Başkanı Abdurrahman Kırhasanoğlu da Jandarma ile yaylalara çıkarak vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Son yıllarda ilçenin kırsal kesiminde terör faaliyetleri dolayısıyla bazı sıkıntılar olduğunu belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Kırhasanoğlu, terör örgütünün kış yapılanmasının önüne geçmek ve bölgede barınmasını engellemek için vatandaşları duyarlı olmaya davet ettiklerini söyledi. Kırsalda aç kalan PKK'lıların kışın boş kalan yayla evlerinde kalan gıda maddelerinden dolayı evlere girdiğini hatırlatan Kırhasanoğlu, “Bununla ilgili bütün yaylada oturan vatandaşlarımızı uyarmak babında evlerinde kimsenin gıda maddesi ve malzemem bırakmaması konusunda vatandaşlarımızı uyarıyoruz.. Gerekirse tek tek uyaracağız ve evlerdeki malzemeyi boşaltacağız” dedi.

“Güvenlik güçlerimiz ellerinden gelenin en iyisini yapıyor” diyen Kırhasanoğlu, “Şu an ormanlarda arama tarama faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bir PKK'lı öldürüldü gerisini de bulmak için gece gündüz demeden 4 koldan çalışıyorlar. İnşallah geri kalanları da bulacaklar. Vatandaşımız da duyarlı bu konuda, köylerinde ya da yayalarında yabancı birisini gördükleri zaman anında güvenlik güçlerimize bilgi veriyorlar” şeklinde konuştu.

Yayla sakinlerinden Ayşe Menteşe, yayla dönüşü evlerinde malzeme bırakmayacaklarını kaydederek “Yayla evinden çıkarken hiçbir şey bırakmayacağız. Geçen yıl battaniyelerimi dahi çaldılar. Onun için hiç bir şey bırakmayacağım bu sene. Yaylada vatandaşlar olarakta bir araya geldiğimizde bu konuyu konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılan uyarıları vatandaşın duyarlı bir şekilde karşıladığını vurgulayan Ali Bular ise “Sayın İçişleri Bakanımızın söylediği gibi vatandaşlarımıza yayla evlerinde erzak bırakmamaları konusunda uyarıyoruz ama uyarılara rağmen bıraktıkları takdirde yasal işlemin başlatılacağını da söylüyoruz vatandaşlarımızda duyarlı bir şekilde karşılıyor” ifadelerini kullandı.