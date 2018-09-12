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Teröristler kasaptan et çalınca yakayı ele verdi

Karadeniz’de güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütü PKK unsurlarına yönelik operasyonları kapsamında bugün Giresun’un Yağlıdere ilçesi kırsalında ölü ele geçirilen teröristin ardından kaçan 2 teröriste yönelik operasyonlar sürüyor.

Karadeniz'de güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütü PKK unsurlarına yönelik operasyonları kapsamında bugün Giresun'un Yağlıdere ilçesi kırsalında ölü ele geçirilen teröristin ardından kaçan 2 teröriste yönelik operasyonlar sürüyor. Köydeki bir kasaptan et çalınması üzerine sıklaştırılan operasyonlar sonucu teröristlerin izine ulaşıldığı belirtildi.


Edinilen bilgilere göre, Yağlıdere ilçesi Güllücü köyünde bir kasaptan geçtiğimiz gün et çalındığı ihbarı üzerine, etin bölgedeki operasyonlar nedeniyle yayla evlerine giremedikleri için aç kalan teröristler tarafından çalınmış olabileceği şüphesi üzerine bölgede operasyonlar sıklaştırıldı. Bölgede görev yapan JOPER timlerinin Güllüce köyü çevresindeki ormanlık alanda yürüttüğü operasyonlar kapsamında teröristler ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilirken, beraberindeki 2 teröristin kaçtığı belirlendi. Teröristlerin çaldığı eti kavurdukları ve yemek üzere oldukları tespit edilirken, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

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