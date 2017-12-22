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22 Aralık 2017 20:04

TFF 1. Lig: Akın Çorap Giresunspor: 2 - Gaziantepspor: 0

TFF 1.

TFF 1. Lig: Akın Çorap Giresunspor: 2 - Gaziantepspor: 0

22 Aralık 2017 20:04

Lig’in 17. haftasında Akın Çorap Giresunspor sahasında Gaziantepspor’u konuk etti. Ev sahibi takım sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılarak 3 puanı alan taraf oldu.



Maçtan dakikalar


23. dakikada Aykut ile başlayan atakta Korkishko ceza sahasına ortaladı, savunmada Şenol hata yaptı ve top bir anda Sinan’ın önünde kaldı. Sinan sol ayağıyla penaltı noktasının daha da önünden topu üstten auta yolladı.


40. dakikada savunmanın arkasına çok iyi sarkan Serhan’ın sert şutunu Anıl müthiş bir refleksle çıkardı. Dönen top yine Serhan’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun ikinci vuruşunda da Anıl gole izin vermedi.


60. dakikada Giresunspor’da Jones rakibini topsuz alanda düşürünce kırmızı kartla oyun dışında kaldı.


76. dakikada kanattan Hüsamettin’in ortaladığı topa ceza sahası içerisinde çok iyi yükselen Dale kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. 1-0


90. dakikada Gaziantep savunmasının hastasını affetmeyen Dale, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Dale düzgün vuruşu ile top ağlarla buluşturdu 2-0



Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Onur Karabaş x, Cemal Bingül x, Arkın Akgöl x


Akın Çorap Giresunspor: Anıl Atağ v, Caner Arıcı x, Aykut Demir xx, Korkishko x (Dale dk. 56 xx), Dialiba Diabang x (Mehmet Akyüz dk. 69 x), Recep Aydın x, Jones Da Silva x, Sinan Özkan xx (Fatih Atik dk. 82 x), Dodo xx, Çağlar Birinci xx, Hüsamettin Tut x


Yedekler: Fevzi Elmas, Berkan Yıldırım, Oğuzhan Öztürk, Onur Demir, Özgür Yılmaz


Teknik Direktör: Metin Diyadin


Gaziantepspor: Adnan Karabulut x, Şenol Can x, Serhan Yılmaz x, Hüseyin Polat x, Hasan Genç x, Mustafa Emirhan Özyaşar x (İbrahim Halil dk. 58 x), İlker Günaslan x, Oktay Aydın x (Erdal Ahmet dk. 78 x), Müslüm Talşik x, Gökhan Çamur x, Yusuf Erdem x (Harun Enes dk. 82 x)


Yedekler: Selçuk Özcan, Ramazan Okatan, Mehmet Kasım, Mustafa Kaçar


Teknik Direktör: Vedat Özsoylu


Kırmızı kart: Jones (dk. 60) (A.Ç Giresunspor)


Goller: Dale (dk. 76 ve 90) (A.Ç Giresunspor)


Sarı kartlar: Recep Caner (A.Ç Giresunspor), Müslüm (Gaziantepspor)




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