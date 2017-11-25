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25 Kasım 2017 17:33

TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 - MKE Ankaragücü: 1

TFF 1.

TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 - MKE Ankaragücü: 1

25 Kasım 2017 17:33

Lig’in 13. haftasında Giresunspor sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü’ne 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


7. dakikada Giresunspor’un atağında Fatih’in ceza sahası içerisinde sağ kanattan vuruşu kaleci Altay’da kaldı.


32. dakikada Giresunspor’un atağında kaleci Altay’la karşı karşıya kalan Fatih’in vuruşunda top kalecinin ellerinde kaldı.


58. dakikada Ankaragücü atağında Ferhat’ın defansın üzerinden aşırtma vuruşunda kaleci Anıl son anda topu kornere çeldi.


72. dakikada Giresunspor atağında Mehmet Akyüz’ün ceza sahasına adam adama eleyerek girmesiyle kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşu auta çıktı.


82. dakikada Ankaragücü’nde Kenan Akyüz’ün kullandığı kornere Kehinde’nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1



Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Ali Şansalan xx, Candaş Elbil xx, Abdullah Bora Özkara xx


Akın Çorap Giresunspor: Anıl Altağ xx, Caner Arıcı xx, Aykut Demir xx, Panajotis Dimitriadis xx, Diabandg xx (Maurice Dale dk. 76 x), Mehmet xx (Jones Carioca dk. 72 xx), Sinan x, Nascimento xx, Çağlar xx, Fatih xx, Canberk xx


Yedekler: Fevzi Elmas, Berkan Yıldırım, Oğuzhan Öztürk, Mertcan, Onur, Özgür, Mert Örnek, Hüsamettin


Teknik Direktör: Metin Diyadin


MKE Ankaragücü: Altay xxx, Sedat xx, Kenan xx, Mehmet Sak xx, Anton Putsila xx (Abdulkadir dk. 90 ?), Metmet Umut Nayir xx (Kehinde dk. 76 xx), Arif xx, Lukasz Szukala xx, Yusuf xx, Gencer xx, Ferhat xx (Enes dk. 67 xx)


Yedekler: Korcan, Dieng, Mahmut, Lima Da Silva, Mert


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Gol: Kehinde (dk. 82) (MKE Ankaragücü)


Sarı kartlar: Dimitriadis, Dilaver (Giresunspor), Yusuf Abdioğlu, Gençer Cansev, Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü)




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