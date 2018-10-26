TMO 1 Kasım itibari ile fındık alımına başlayacak

Giresun kalite fındık 14,5 TL'den, levant kalite ise 14 TL'den alınacak. AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, AK Parti olarak fındık üreticisinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı fındık açıklamasının sevinçle karşılandığını belirtti. Fındıkla ilgili yaptıkları çalışmaların neticesini en iyi şekilde aldıklarını söyleyen Öztürk, “Yaptığımız çalışmalar, bölge milletvekilleri olarak yürüttüğümüz görüşmeler nihayet meyvesini verdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hemşehrilerimizin beklediği müjdeyi verdi. TMO 1 Kasım'dan itibaren Giresun kalite fındığı 14,5 TL'den, diğerlerini 14 TL'den alacak. Alan bazlı destek ödemesi ile üreticimizin eline 16 TL'nin üzerinde para geçmektedir. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız, grup başkanvekillerimiz ve bölge milletvekillerimize teşekkür ediyorum. AK Parti olarak fındık üreticimizin her zaman yanındayız” dedi.