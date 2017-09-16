TMO fındık alımlarında üreticinin şikayet ve taleplerini dikkate aldı

Kemaloğlu, FİSKOBİRLİK ile de işbirliği görüşmelerinde bulunduklarını söyledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, Giresun Ticaret Borsası’nda düzenlediği basın toplantısında bölgedeki fındık üreticilerinin şikayet ve taleplerini dikkate alarak fındık alımlarında esneklik sağladıklarını söyledi.

“TMO, 2 bin 500 üreticiden 40 milyon TL fındık alındı”

Hiçbir fındık üreticisinin TMO’ya getirdikleri fındığı satmadan geri götürmeyeceğini ifade eden Kemaloğlu, “TMO’nun 21 Ağustos itibarıyla fındık alımlarına başladı. Giresun kalite fındıkta kilogram başına 10,5 lira, levant kalite ise 10 liradan açıklandı. Ancak bu rakam 10 lira 71 kuruşa geldi. Bölgemizde 2 bin 500 üreticiden yaklaşık 40 milyon liralık fındık aldık. 20 bin fındık üreticisine, 50 bin ton fındığını almak üzere randevu verdik. Ortalama süresi 25 günü bulan randevularımızın gerçekleşme oranı şu an yüzde 70’i bulmadı. Aslında bizim bugün 15-20 bin ton fındığı satın almış olmamız lazımdı. Üreticilerimizin bir kısmı fındığı kurutamadıkları için, bir kısmı tüccara sattıkları veya fiyatın artacağı yönünde beklentileri olduğu için randevularına gelmedi" dedi.

“Fındık alımlarında esneklik yaptık”

Fındık alımlarında esneklik yaptıklarını da kaydeden Kemaloğlu, “Bakanlığımız, üreticilerimizden gelen şikayet ve taleplere olumlu bir tepki verdi. Bakanlığımız tarafından TMO Genel Müdürlüğümüze verilen talimatla bizlerde dekar başına 90 kilogram alımları 130 kilograma yükselttik. Çatlak oranını yüzde 5’den yüzde 7’ye, çürük oranını yüzde 3’ten yüzde 5’e çıkardık. Üreticilerimize ise ödemeler 15 günde değil haftalık olarak yapılacaktır. Arık hiçbir üretici TMO’ya fındığını getirip de şu veya bu sebeple geri dönmeyecektir. Üreticimiz mağdur etmemek için her türlü imkanlar kullanılacaktır” açıklamasını yaptı.

“FİSKOBİRLİK’le işbirliği”

TMO Genel Müdürü Kemaloğlu, FFİSKOBİRLİK ile de işbirliği içerisinde bulunduklarını kaydederek “Bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. Biz FİSKOBİRLİK’in satın aldığı fındığı bize satsın diye bir talebimiz var. Dolayısıyla işbirliği için görüşmelerimiz devam etmektedir” diye konuştu

Kemaloğlu, CHP’nin fındık üreticileriyle düzenleyeceği “Fındıkta Adalet” yürüyüşüyle ilgili ise “Biz zaten iki gündür Ordu-Giresun arasında yürüyoruz. Bize bir görev verilmiş ve biz TMO Genel Müdürlüğü olarak o görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz” diye sözlerini tamamladı.