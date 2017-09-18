TMO’nun açıklamaları fındık piyasasını hareketlendirdi

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Ziraat Odaları İl Kurulu Başkanı Erim Yaman ve ilçe ziraat odası başkanlarının katılımıyla yapılan toplantıda, fiyat başta olmak üzere fındıkta yaşanan sorunlar konuşuldu.

TMO Genel Müdür Kemaloğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın talimatı doğrultusunda, TMO olarak fındık alımına devam ettiklerini belirterek, fındık üreticisinin yanında olduklarını ifade etti.

Kemaloğlu, TMO olarak fındık alımlarında, çürük oranını % 3’ten 5’e, çatlak oranını ise yüzde 2’den 7’ye çıkardıklarını, ürün bedel ödemeleri ise 15 günden bir haftaya indirdiklerini kaydetti. Genel Müdür Kemaloğlu, Giresun Ticaret Borsası Lisanslı Depo aracılığıyla fındık alımına başladıklarını, FİSKOBİRLİK ile ise görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

“Fındık fiyatı yükselişte: 9 lira”

TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu ile gerçekleştirdikleri toplantıyı değerlendiren Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan ise toplantının son derece verimli geçtiğini, ziraat odaları olarak, fındık üreticisinin menfaati için çalıştıklarını kaydetti. Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan “TMO’nun açıkladığı yeni kriterler üreticiye olumlu yansıdı. Serbest piyasada geçen hafta 8 liraya kadar düşen fındık fiyatları 9 TL’ye kadar yükseldi. TMO’nun fındık alımıyla ilgili kolaylaştırıcı bir takım kararlar alması sevindirici oldu. FİSKOBİRLİK’inde TMO adına alım yapmaya başlamasıyla birlikte alımların daha da hız kazanacağı, üreticinin serbest piyasa zulmünden kurtulacağını umut ediyoruz. TMO’nun üç koldan fındık alacağı duyan, tekelciler fiyatı azda olsa çıkardı. Serbest piyasada geçen hafta 8.25-8.50 liraya kadar düşen fiyatların dün itibariyle 9 lirayı yükseldi hatta 9 TL’nin üzerinde fındık alanlar var. Üreticilerimiz fındığını TMO ve FİSKOBİRLİK’e vermenin hesabı içerisinde olmalıdırlar” dedi.