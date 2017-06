Toprağın bereketiyle aile ekonomisine katkı sağlıyorlar

Köylü kadınlara seslenen Demir “Her anne aile ekonomisine katkı sağlayabilir. Yöremizde her türlü organik sebze yetiştirilebiliyor” dedi.

Köydeki tarlasında yetiştirdiği organik sebzeleri Bulancak durağındaki park içerisinde satan Kadın çiftçilerden Emine Demir, 13 yaşından beri aile geçimine katkı sunmak için adeta bir arı gibi çalıştığını söyledi.

Köy tarımının her geçen gün azaldığına dikkat çeken Emine Demir “Neredeyse 13 yaşımdan beri köyde ürettiğimizi pazarda satıyorum. Eskiden köyde üretip çarşıya pazara satmaya götürenler çok fazlaydı. Şimdi çarşıdan pazardan alıp köye götürenler çoğaldı. Ancak benim gibi köyde ürettiklerini pazara getiren çok az kişi kaldı. Oysaki köylerimiz, toprağımız çok verimli. Ne ekersen bitiyor. Lahanası, salatalığı, domates, kıvırcık, maydanoz, biber say sayabildiğin kadar. Yeter ki biz ekelim toprak bitiriyor. Ayrıca artık sığır, tavuk besleyip, süt yumurta satanlar da kalmadı. Öyle olunca da bizim gibi üç beş kişinin kıymeti arttı. O yüzden Allaha şükürler olsun ki sattıklarımızla evimizin eksiğini giderebiliyoruz. Bana göre köyde yaşayan her anne aile ekonomisine katkı sağlayabilir. Yöremizde her türlü organik sebze yetiştirilebiliyor. Evde oturmaktansa tarlada çalışıp, sığır, tavuk beslemelerini öneriyorum.” dedi.