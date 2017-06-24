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24 Haziran 2017 16:10

Toprağın bereketiyle aile ekonomisine katkı sağlıyorlar

Giresun’un merkeze bağlı Boztekke köyünden 72 yaşındaki Emine Demir, toprağın bereketi ile yetiştirdiği sebzeleri satarak aile bütçesine katkı sağlayanlardan sadece birisi.

Toprağın bereketiyle aile ekonomisine katkı sağlıyorlar

24 Haziran 2017 16:10


Köylü kadınlara seslenen Demir “Her anne aile ekonomisine katkı sağlayabilir. Yöremizde her türlü organik sebze yetiştirilebiliyor” dedi.


Köydeki tarlasında yetiştirdiği organik sebzeleri Bulancak durağındaki park içerisinde satan Kadın çiftçilerden Emine Demir, 13 yaşından beri aile geçimine katkı sunmak için adeta bir arı gibi çalıştığını söyledi.


Köy tarımının her geçen gün azaldığına dikkat çeken Emine Demir “Neredeyse 13 yaşımdan beri köyde ürettiğimizi pazarda satıyorum. Eskiden köyde üretip çarşıya pazara satmaya götürenler çok fazlaydı. Şimdi çarşıdan pazardan alıp köye götürenler çoğaldı. Ancak benim gibi köyde ürettiklerini pazara getiren çok az kişi kaldı. Oysaki köylerimiz, toprağımız çok verimli. Ne ekersen bitiyor. Lahanası, salatalığı, domates, kıvırcık, maydanoz, biber say sayabildiğin kadar. Yeter ki biz ekelim toprak bitiriyor. Ayrıca artık sığır, tavuk besleyip, süt yumurta satanlar da kalmadı. Öyle olunca da bizim gibi üç beş kişinin kıymeti arttı. O yüzden Allaha şükürler olsun ki sattıklarımızla evimizin eksiğini giderebiliyoruz. Bana göre köyde yaşayan her anne aile ekonomisine katkı sağlayabilir. Yöremizde her türlü organik sebze yetiştirilebiliyor. Evde oturmaktansa tarlada çalışıp, sığır, tavuk beslemelerini öneriyorum.” dedi.




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