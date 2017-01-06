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06 Ocak 2017 13:50

Trampa sistemine takılan Özel İdare binası için Emniyet yeni teklif götürecek

Trampa sistemine takılan Özel İdare binası için Emniyet yeni teklif götürecek

06 Ocak 2017 13:50

Giresun İl Genel Meclisi Ocak ayı son toplantısı valilik toplantı salonunda gerçekleştirdi.
Toplantının başkanlığını ise İl Genel Meclis başkanı Mürşit Gürel yaptı. Toplantının ana konusu yine İl Özel İdaresi’ne ait olan ve daha önce 5 yıldızlı otel yapılması için bir firmaya verilen ama ekonomik sebeplerden dolayı satışın iptali istenilen binanın Emniyet Genel Müdürlüğü’ne tahsisi vardı.
Tahsis için teklif edilen trampa sisteminin Giresun İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait olan bina ve arsaların hazineye ait olduğu için herhangi bir takas olamayacağı onun için trampa sisteminin yapılamadığı açıklandı.
Ocak ayı toplantılarını değerlendiren Giresun İl Genel Meclisi Başkanı Mürşit Gürel, “Emniyet Müdürlüğü ile alakalı teklif bize geldi, biz bunu komisyona sevk ettik. İl Özel İdaresi’ne ait olan binanın Emniyet Müdürlüğü’nün bütün birimlerini içine alacak şekilde yeniden planlanması sözkonusu. Çünkü daha önce buraya yatırımcı olarak giren firma talebinden vazgeçti. Biz de bunu uygun gördük ve bu tahsisin üst kullanım hakkını iptal ettik. Şimdi Emniyet Müdürlüğü’nün teklif etmiş olduğu ‘trampa’ sistemi Emniyet Müdürlüğü’ne ait olan binaların, arsaların tamamen Hazine’ye ait olduğu için bunun trampayla uygun olmadığı belirlendi. Daha sonra başka bir teklifle tekrar Emniyet Müdürlüğü bize bir öneride bulunacak. Zaten konu komisyonlarda meclisin geniş tabanlı bir araştırma yaptıktan sonra bu alış veriş söz konusu olacak. Eğer kamu yararına olacaksa, kamunun menfaatleri ön plana çıkıyorsa neticede bize ait olan binada milletin malı. Buda millet adına tekrar başka bir kurumda kullanılacağı için gerekli detayların görüşülmesi söz konusu. Biz burayla alakalı önümüzdeki günlerde sonucu göreceğiz” ifadelerini kullandı.



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