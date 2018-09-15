Tüm İş Genel Başkanı Şahin: "Bitsin artık bu küslük"

Tüm İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, Taşeron Yasası'ndan kadroya geçemeyen, devletine küskün 10 binlerce işçi bulunduğunu belirterek "Devletimizden bu küskünlüğü giderecek adımlar bekliyoruz” dedi.

Tüm-İş Konfederasyonu'na bağlı sendika temsilcileri, taşerondan kadroya geçenler ve geçemeyenlerin sıkıntıları Giresun'da konuşuldu. Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Tüm İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin'in yanı sıra konfederasyona bağlı sendikalardan Tüm Orman İş Sendikası Genel Başkanı Taner Çakıcı, Tüm Büro Sen Genel Başkanı Halit Önük, Tüm Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Soner Güney, Tüm Sağlık İş Genel Başkanı Muhsine Kahveci ve Giresun'daki sendika üyeleriyle taşerondan kadroya geçemeyen işçiler katıldı.

Toplantıda konuşan Tüm İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, kadroya geçemeyen ve devletine küskün on binlerce işçinin bulunduğunu ifade ederek, bu küskünlüğü bitirecek adımların atılmasını beklediklerini söyledi. Şahin “Önceden taşeron işçiler sertifikalı birer köle olarak görülüyordu. Kadroya geçtik, sertifikaları yırtıp attık ancak bakış açısı hala değişmedi. Hepimiz aynı gemideyiz fakat birileri o geminin sahibi, bizi ise o geminin kölesi olarak gören zihniyetle karşı karşıyayız. Bununla birlikte Taşeron Yasası'nda yemekhane, bilgi işlem, röntgen, kiralık araç şoförleri, Toplum Yararına Programı kapsamında 6 ve 9 aylık çalışanlar ve KİT'lerde 2 sene çalışma şartına takılanların tamamı, öğretmen evleri ve polis evleri gibi sosyal tesis çalışanları mutlaka kadroya alınarak bu adaletsizliğin giderilmesi gerekiyor. Devletine küskün on binlerce işçi bulunmaktadır. Devletimizden bu küskünlüğü giderecek adımlar bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Tüm İş Konfederasyonu'nun ve konfederasyona bağlı sendikaların diğerlerinden farklı olduğunu da anlatan Şahin “ Sendikacık işçilerin üzerinden saltanat sürmektir. Bugüne kadar hep böyle olmuştur. Bizi de konfederasyon olarak böyle görmek isteyenler var. Ancak biz işçilerimizin ayağına giderek onların sorunlarını yerinde dinleyen sendikacılarız. Bir gün özel araç, özel şoförlerle saltanat sürdüğümüzü görürseniz bunun suçlusu sizsiniz çünkü bize asla bu fırsatı vermeyin. Biz mütevazi bir sendikacılıkla birlikte işçilerin haklarını savunan, onların sorunlarını burada olduğu gibi ayaklarına giderek dinleyen sendikacılar olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından toplantıya katılan sendika üyeleri ve taşerondan kadroya geçemeyen işçilerin soruları sendika temsilcileri tarafından cevaplandırıldı.