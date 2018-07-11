Turistler şikayet etti, yayladaki et fiyatları düştü

Turistlerden gelen yoğun şikayet üzerine yaylalardaki et fiyatlarına düzenleme getirildi.

Yaylalarda pişmiş et fiyatları 80 lirayı geçince hafta sonu yaylaya gelen turistler bakanlığa şikayet yağdırdı. Yaylalarda pişmiş servis edilen etin kilosuna taban fiyat uygulaması yapılarak, fiyatlar 10 lira geri çekildi. Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, yeni fiyat tarifesini Kümbet Yaylası’nda düzenlediği basın toplantısı ile duyurdu. Turizmin sanayiden sonra ekonomiye katkı veren ikinci unsur olduğunu vurgulayan Kara, “Kümbet Yaylası bugüne kadar hak ettiği değeri alamamaktadır. Bu güzelliklerden yeterince yararlanamıyoruz, esnafımız gerekli desteği göremiyor. Yabancı ve yerli turistlerin buraya gelmesi için önlemler alınmalıdır. Kümbetin sorunlarıyla ilgili buranın halkı ve esnafı ile konuşulmalıdır, Kümbet muhtarı ile konuşulmalıdır. Esnaf Odaları olarak biz bu yaylamızın hak ettiği değeri alabilmesi için hareket başlattık” dedi.

“Fiyat tarifelerindeki şikayetler dolayısıyla esnafı bilgilendiriyoruz” diyen Kara, ”Fiyat tarifelerine uyum sağlanarak müşteri memnuniyetini artırmak için gayret sarf etmekteyiz. 2018 yılı azami fiyatlarımız kuzu eti çiğ 65 lira, pişmiş 70 lira, koyun eti 60 lira çiğ, 65 lira pişmiş, köfte 50 lira çiğ, 60 lira pişmiş, dana kıyma 43 lira, dana kuşbaşı 45 lira, dana kemikli et ise 40 lira olarak belirlendi. Tüm fiyat tariflerinin müşterilerin görebilecekleri yere asılmasına karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.