Türk Kızılayı yardım elini uzatmaya devam ediyor

Cansız, Türk Kızılayı’nın 2016 ve 2017 yıllarından toplamda 26 bin 733 kan bağışı aldıklarını 2018 yılının ilk 4 ayında ise bu sayının 5 bin 683’e çıktığını söyledi.

Kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu yineleyen Cansız, Giresun’un kan bağışı konusunda duyarlı bir il olduğunu ifade etti.

Cansız, her geçen yıl kan bağışı kotalarının zamanında doldurduklarını kaydederek, “Kan bağışı dünya da çok önemli olduğu gibi ülkemizde ve ilimizde de çok önemli. 2016 yılında 12 bin 733 civarında olan kotamızı doldurduk. 2017 yılında da bunu 14 bine çıkardık. Bu artış tabi Giresun için çok önemli. 2018 yılının ilk 4 ayı itibariyle 5 bin 683 civarında kan aldık. Bu sayıda hedefimize ulaşacağımız anlamındadır” dedi.

Kan bağışının yanı sıra yardıma muhtaç ailelere yardımlarda götürdüklerini ifade eden Cansız, “Türk Kızılayı Giresun Başkanlığı olarak kan almanın yanı sıra şu anda bin aileye yardım yaptık. Bu aileleri en az 3 kişi olarak hesapladığımızda 3 bin insanımıza yardım ettik ve yardım etmeye devam ediyor. Ramazanda gıda yardımları yapıyoruz ve çocuklar, aileler bayramı bayram gibi yaşasın diye giyim ve ayakkabı yardımlarımızda sürüyor” diye konuştu.

Her hangi bir afet durumunda STK ve öğrencileri bilgilendirmek adına çalışmalarda yaptıklarını söyleyen Cansız, bu kapsamda Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve öğrencilerden oluşan 264 kişiye AFAD eğitimi verdiklerini kaydetti. Cansız, son olarak isteyen tüm vatandaşların Türk Kızılayına tüm operatörlerden "BAĞIŞ" yazıp 2868’e mesaj atıldığında 10 TL’lik bağışta bulunabileceklerini hatırlattı.