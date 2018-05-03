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03 Mayıs 2018 11:15

Türk Telekom Selfy, Giresun Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

Türk Telekom’un gençlik dünyası Selfy, 2 Mayıs’ta Giresun Üniversitesi’nde öğrencilerle buluştu.

Türk Telekom Selfy, Giresun Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

03 Mayıs 2018 11:15



Türk Telekom’un gençlere kendi kurallarını kendilerinin koyabileceği bir dünya vaat ettiği gençlik markası Selfy, Giresun Üniversitesi’nde 30 bine yakın gençle buluştu. ‘Selfy Kampüste’ konseptiyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında gençler, finaller öncesinde Selfy dünyasının sunduğu zengin ve eğlenceli aktivitelerin tadını çıkardı.



Yapılan açıklamada; mobil DJ kabinde gün boyu çalan müzikle doyasıya eğlenen gençler, basket atıp frizbi oynayarak sürpriz ödüllerin sahibi oldular. Etkinlik kapsamında, sokakroportajlari.com’dan Jaki ve Kemal ile birlikte youtube fenomeni Geekyapar, üniversiteli gençlerle bir araya geldi. Ayrıca öğrenciler kampüste yer alan grafitili araç ile fotoğraf çektirdiler.




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