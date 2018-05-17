Türkiye balık avcılığında ‘bölgesel avcılığa’ geçiyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen “Türkiye Balıkçılığının Sorunları ve Çözüm Önerileri" temalı sempozyuma katılan Giresun’un Piraziz İlçesi Su Ürünler Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, sempozyumda alınan kararlar konusunda değerlendirmede bulundu.

Türkiye’nin balıkçılık konusunda son yılarda önemli sıkıntılar yaşadığını ve artık denizlerde balık avcılığının bitme noktasına geldiğini kaydeden Arslan, sempozyum da alınan ve yakın bir zamanda uygulamaya konulması beklenen kararları anlattı. Ülke balıkçılığı adına düzenlenen toplantının çok olumlu geçtiğini vurgulayan Arslan, ”Toplantıda bir takım kararlar alındı artık yasallaşmasını bekliyoruz. En önemli kararlardan bir tanesi ise bölgesel avcılığa geçilmesi yani 4 denizimizde ayrı ayrı avcılık yapılacak. Mesela Karadeniz’de yapılacak avcılık Karadenizli balıkçılar tarafından yapılacak. Artık Marmara’dan, Ege’den tekneler gelip avcılık yapamayacak. Karadeniz’deki tekneler de diğer denizlerde avcılık yapamayacak yani her denizin kendi durumuna göre farklı farklı avcılık sistemleri düzenlenecek” dedi.

“Avlanmaya yasak bölgeler oluşturulacak”

Alınan kararlar doğrultusunda balıkların küçük avlanmaması için ağ gözlerinin de büyütüleceğini kaydeden Arslan şöyle devam etti:

“Ağ gözü açıklıkları balıkların küçük avlanmaması için göz adetleri büyüyecek. Bazı yasak olan avlar ise kullanıma açılacak. Bununla beraberde denizimizde ava yasak bölgeler oluşturulacak. Ben özellikle toplantıdaki konuşmamda şunu vurguladım. Yıllardır dilimde tüy bitti kimse sesimizi duymadı ve geldiğimiz nokta itibari ile haklılığımız ortaya çıktı. Bizim buradaki amacımız haklı olmak değil sesimize kulak verilmesiydi. Bunlar balıkçılar olarak bizim görüşlerimiz doğrultusunda hazırlanacak. Bu kararlar yasalaştığında denizlerimiz bir nebze rahatlayacak.”