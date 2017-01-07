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07 Ocak 2017 19:48

Türkiye Basketbol Ligi

Türkiye Basketbol Ligi

07 Ocak 2017 19:48

Türkiye Basketbol Süper Ligi 14. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor sahasında Tofaş’ı konuk etti. Maçın normal süresi 71-71 tamamlanırken uzatmalarda giden maçı Yeşilgiresun Belediyespor 84-79 kazanarak Türkiye Kupasına katılmaya hak kazanmış oldu.

Salon: Giresun 19 Eylül
Hakemler: Zafer Yılmaz xx, İsmail Aydın xx, Kerem Baki xx
Yeşilgiresun Belediyespor: Malcolm Armstead xx 15, Enes Berkay Taşkıran x, Emircan Koşut xx, İnanç Koç xx 4, Okben Ulubay xx 10, Doğuş Özdemiroğlu xx 15, Toure Ahmad Khalıd Murry xx 5, Anthony Gıll xx 22, Efe Beşok x, Deyan Ivanov xx 13
Başantrenör: Aleksadar Trifunovic
TOFAŞ: Barış Ermiş xx 6, Yiğit Arslan xx, Tony Crocker xx 14, Samuel Jose Mejıa xx 16, Kaya Poker xx 12, Caner Toploğlu xx 4, Vasılıje Mıcıc xx 7, Chrıtopher Copeland xx 8, Kaloyan Toshkov Ivanov xx 12,
Başantrenör: Orhun Ene
1. Periyot: 19 - 25 (TOFAŞ Lehine)
Devre: 36-40 (TOFAŞ Lehine)
3. Periyot: 59-53 (Yeşilgiresun BLD Lehine)
5 Faulle çıkanlar: Malcolm Armstead (YGBS), Kaya Peker (TOFAŞ)



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