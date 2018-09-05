Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 4 kafadar İzmir’den Trabzon’a A Milli Takımımızın Rusya ile 7 Eylül’de karşılaşacağı futbol maçını izlemek üzere 35 REB 11 plakalı otomobil ile yola çıktı. Bu sabah Ordu-Giresun karayolu Piraziz ilçe Kavşağı’nda içinde 4 kişinin bulunduğu otomobil henüz bilinmeye bir sebeple kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Sürücüsü ve içindeki 3 kişinin kimliklerinin belirlenemediği kazada takla atan araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar Bulancak ve Giresun Devlet Hastaneleri’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.