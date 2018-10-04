Türkiye'nin McKinsey şirketi ile işbirliğini uzmanlar olumlu karşılıyor

Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında Türkiye'nin ekonomisi için ABD'li danışmanlık şirketi McKinsey ile işbirliği yapacak olması uzmanlarca olumlu karşılandı.

Giresun Üniversitesi Öğretim Görevlisi İktisatçı Ömer Turanlı, Türkiye'nin McKinsey şirketi ile işbirliği yapmasının ekonomiyi rahatlatacağını ifade etti. Turanlı, McKinsey Şirketi'nin Türkiye'de yeni gibi gösterilmeye çalışılmasının ise art niyetli olduğunu belirterek “McKinsey sanki bugün Türkiye'ye gelmiş gibi konuşması çok doğru değil. Yapılan bu ekonomik politikayı eleştirmeyi de çok doğru bulmuyorum çünkü McKinsey 1980'lerin ortasında Turgut Özal zamanında Türkiye'ye geldi. O zamanlar McKinsey görüşlerinde ve fikirlerinden faydalanıldı. 90'lı yıllarda yine özelleştirme adı altında Tansu Çiller zamanında McKinsey görüşlerinden faydalanıldı. 2000'li yıllarda yaşadığımız ekonomik krizde Pamuk Bank'ın Halkbank'a devredilmesi sürecinde Türkiye McKinsey görüşlerinden faydalandı” dedi.

McKinsey Şirketi'nin köklü bir şirket olduğuna dikkat çeken Turanlı, Türkiye dışında bir çok ülke ve şirkete de danışmanlık yaptığını söyledi.

McKinsey'in IMF ile bir tutulmaması gerektiğinin altını çizen Ömer Turanlı, “IMF farklı bir şey McKinsey tamamen farklı bir kurum. Elma ile armut 'un karıştırmamak lazım. Vatandaşın bu manada yanlış yönlendirildiğini düşünüyorum. IMF dediğiniz şey bir program dahilinde gelir ve siz buna uymak zorundasınız, sizin maliye politikanızı, para politikanızı denetler ve size program sunar ve bu program dahilinde siz İMF'den kaynak alırsınız. Bunun dışına çıkarsanız IMF size destekleme sunmaz ama McKinsey dediğimiz şirketin böyle bir fonksiyonu yok McKinsey size para getirmez, vermez size bir danışmalık hizmeti sınar bunun karşılığında sizde gerekli ödemeyi sunarsınız” ifadelerini kullandı.

Vatandaşın aklında olan "Neden Türkiye'de bir firma bunu yapmıyor da, Amerikalı bir firma bunu yapıyor?" sorularına da cevap veren İktisatçı Ömer Turanlı, “O zaman neden kredi değerlendirme kuruluşlarının bize verdiği notu dikkate alıyoruz? Çünkü dünya bunu dikkat alıyor ve Dünya'ya bir mesaj vermeniz gerekiyor. Biz bu işi iyi yapıyoruz, bir problemimiz yok, yeteri kadar kamu tasarrufu yapıyoruz işte bunu Dünya'ya McKinsey üzerinden çok daha rahat verebileceğini düşünüyorum çünkü Uluslararası bir şirket” şeklinde konuştu.

Şirketin ülke ekonominse katkısının mutlaka olacağını kaydeden Turanlı, “Şu anda 7 liraya yaklaşan doların bugün 5,90'ları gördüğünü gördük. Ben bu doların Rahip Brunson davasının sonuçlanmasından sonra 5,50'lere doğru gerileyeceğini düşünüyorum” dedi.