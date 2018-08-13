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13 Ağustos 2018 19:20

Uçuruma düşen yaşlı adam kurtarıldı

Giresun’da fındık bahçesini kontrole çıkan 84 yaşındaki A.

Uçuruma düşen yaşlı adam kurtarıldı

13 Ağustos 2018 19:20

K. dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. AKUT ekipleri yaşlı adamı engebeli arazide 1 kilometre boyunca taşıyarak ambulansa ulaştırdı.


Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Sayca köyünde yaşayan A.K. isimli 84 yaşındaki yaşlı adam bahçesini kontrol etmeye gitti. Uzun süre evine dönmeyen A.K.’yi arayan yakınları yaşlı adamın bahçe içerisinde düştüğünü ve düştüğü yerde mahsur kaldığını belirledi. Olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaşlı adamın mahsur kaldığı yerden çıkartılması için AKUT’tan yardım istedi. 4 gönüllüsü ile köye gelen ekipler yaşlı adamı ambulansa ulaştırmak için 1 kilometre boyunca engebeli arazide çalıştı. Zorlu yolculuğun ardından yaşı adam ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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