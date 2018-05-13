Ünlü söz yazarı Ahmet Kaçar, Giresun’da toprağa verildi.

Türk Sanat Müziği klasikleri arasına; Unut beni kalbimdeki hicranla yalnız kalayım, Anar ömrümce gönül giden sevgilileri, Hayat dolu bir gençlik, Umut dolu bir aşk bitti gibi ünlü şarkıların güftecisi olan Kaçar’ın, eserleri Zeki Müren, Bülent Ersoy, Müzeyyen Senar gibi ünlü isimler tarafından seslendirildi. Tedavi gördüğü Görele Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Ahmet Kaçar (92) cenazesi, Görele Hasan ağa Merkez Cami’sinde kılınan cenaze namazının ardından, Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi.

Törende konuşan Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, “Bu gün yine hep beraberiz çok kişinin arkasından konuştuk ama Ahmet amca için konuşmak biraz zor olacak. Benim için çünkü ortaokuldan beri tanıyorum kendisini gerçek bir beyefendi nüktedanlığıyla beraber esprileriyle beraber hepimize örnek olan bir insan. Allah rahmet eylesin onun gibiler bırakın Görele’yi ve Karadeniz’i Türkiye’ye çok gelmiyor. Değerini bilmek lazım bizler onun anılarını yaşatacağız” dedi.

Görele’ye başı sağ dileyen Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, “ Son bir yıl içerisinde kendini tanıma şansı buldum ilk etapta kitabını ve şiirlerini okudum benden önceki kaymakam bey sağ olsun Ahmet Kaçar’ın şiirlerini kitap haline getirmiş. Ahmet Kaçar’la ilgili kitaplar yazıldı üniversitelerde kendisi ile ilgili çalışmalar yapıldı. Ahmet Kaçar, hiçbir şeyden rahatsız değildi kendisine Allah’tan rahmet ve yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Görele’mizin ve ülkemizin başı sağ olsun. Sanatçılar, şairler kolay yetişmiyor o yüzden şu anda Görele’de tüm insanlar üzüntülü bize artık dua etmek düşüyor tekrar Allah rahmet eylesin” diye konuştu.

Bir değerin daha ebediyete intikal ettiğini dile getiren AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ise “Ahmet Kaçar ağabeyimiz 92 yaşında neredeyse bir asır Şehrimize Türkiye’mize eserler bırakarak gitti. Ne mutlu o bıraktığı eserler hatıralarımızda ve gelecek nesillerde yaşayacak. Evet, bu gün kendisini ebediyete uğurluyoruz inşallah mekanı cennet olur tabi üzüntülüyüz. Ahmet ağabey gönül insanıydı ne desek boş ama şiirlerde şarkılarda yaşamaya devam edecek. Kendisine rahmet diliyorum. Ben herkese baş sağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.

Tören sonrası Ahmet Kaçar, ilçeye bağlı Sağlık Köyü’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaçar, 1926’da Görele’nin Sağlık Köyünde doğdu. 2. Dünya Savaş’ının getirdiği yoksulluklar sonucu eğitimi lise yıllarında yarıda kaldı. Hayatının en verimli yıllarını tapu sicil memuru olarak sürdürdü. Emekli olduktan sonra zamanını şiire ve müziğe ayırmıştı.