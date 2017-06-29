4 yıllık görevinin ardından Giresun’da ayrılacak olan Vali Karahan, kurum ve derneklere düzenlediği veda ziyaretleri kapsamında Giresun Gazeteciler Derneği’ni ziyaret etti. Giresun’a çok ciddi yatırımlar kazandırarak ayrılmanın haklı gururunu yaşadığını belirten Karahan, 4 yıllık görevi boyunca gazeteciler ile uyumlu bir şekilde çalıştığını ifade ederek basın mensuplarına teşekkür etti.

Giresun Gazeteciler Derneği Başkanı Bekir Bayram ise basının sürekli yanında olmasından ve hiçbir zaman ilgisini kesmediğinden dolayı Karahan’a teşekkür ettiğini kaydederek Giresun Gazeteciler Derneği adına Vali Karhan’a plaket taktim etti.

Vali Karahan, basın mensupları ile yaptığı kısa sohbetin ardından toplu fotoğraf çektirdi.