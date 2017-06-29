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29 Haziran 2017 15:13

Vali Hasan Karahan, veda turları kapsamında Giresun’da gazetecilerle buluştu

Giresun Valisi iken son kararname ile Denizli Valiliği’ne atanan Vali Hasan Karahan, veda ziyaretleri kapsamında basın mensupları ile buluştu.

Vali Hasan Karahan, veda turları kapsamında Giresun’da gazetecilerle buluştu

29 Haziran 2017 15:13


4 yıllık görevinin ardından Giresun’da ayrılacak olan Vali Karahan, kurum ve derneklere düzenlediği veda ziyaretleri kapsamında Giresun Gazeteciler Derneği’ni ziyaret etti. Giresun’a çok ciddi yatırımlar kazandırarak ayrılmanın haklı gururunu yaşadığını belirten Karahan, 4 yıllık görevi boyunca gazeteciler ile uyumlu bir şekilde çalıştığını ifade ederek basın mensuplarına teşekkür etti.


Giresun Gazeteciler Derneği Başkanı Bekir Bayram ise basının sürekli yanında olmasından ve hiçbir zaman ilgisini kesmediğinden dolayı Karahan’a teşekkür ettiğini kaydederek Giresun Gazeteciler Derneği adına Vali Karhan’a plaket taktim etti.


Vali Karahan, basın mensupları ile yaptığı kısa sohbetin ardından toplu fotoğraf çektirdi.




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