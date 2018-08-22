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22 Ağustos 2018 16:33

Vali Sarıfakıoğulları’ndan anlamlı bayram ziyaretleri

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları Kurban Bayramı nedeniyle çocukları, yaşlıları, gazi ve şehit yakınlarını ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

Vali Sarıfakıoğulları’ndan anlamlı bayram ziyaretleri

22 Ağustos 2018 16:33


Vali Sarıfakıoğulları Kurban Bayramı nedeniyle, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini, Çocuk Evlerini, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği’ne ziyaretlerde bulundu. Vali Sarıfakıoğullarına yaptığı ziyarette eşi Dr. Serpil Sarıfakıoğulları da bulundu.


Vali Sarıfakıoğulları’nın ilk ziyareti Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi oldu. Ardından ise Giresun Çocuk Evleri Sitesine bayram ziyaretlerinde bulundu. Vali Sarıfakıoğulları ile eşi hanımefendi Dr. Serpil Sarıfakıoğulları yaşlılarla ve çocuklarla sohbet ederek onlara çeşitli hediyeler verdi.


Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Giresun Şubesi’ni de ziyaret eden Vali Sarıfakıoğulları, dernek yönetici ve üyeleriyle bayramlaşarak bir süre sohbet etti.


Şehit ve Gazi Dernekleri başkanları ve üyeleri de kurban bayramı vesilesiyle kendilerine ziyarette bulunan Vali Sarıfakıoğulları ve beraberindekilere teşekkür ettiler.


Vali Sarıfakıoğulları yapılan ziyaretlerle ilgili olarak, bu anlamlı günlerde devletimizin, çocuklarımızın, yaşlılarımızın ve bu ülke için çocuklarını kaybetmiş şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin yanında olmak en güzel bayram hediyesi olduğunu ifade etti.




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