Vali trafik kontrolü uygulamalarına katıldı

Yol kontrol ve trafik denetimi yapan güvenlik güçlerimizin yaptığı denetimlere katılan Vali Sarıfakıoğulları, kontrol noktasında durdurulan sürücüleri trafik kurallarına uyulması yönünde çeşitli uyarılarda bulundu.

Vali Sarıfakıoğulları, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında; Trafiğin yoğun olacağı değerlendirilen 17-18-19 ve 25-26 Ağustos tarihlerinde tedbirleri yerinde görmek, sürücülerde trafik güvenliği konusunda ülke genelinde daha güçlü ve yoğun bir farkındalık oluşturmak, seyahat eden sürücü ve yolcularla doğrudan temas kurularak çok güçlü bir trafik duyarlılığı algısı oluşturmak amacıyla Keşap İlçesi Otogarında yapılan kontrollerde sürücülere uyarılarda bulundu.

Vali Sarıfakıoğulları Kurban Bayramı öncesi tatilcilerin memleketlerine gelmesiyle artan Karadeniz Salih Yolu’nda ki araç trafiği nedeniyle trafik ekipleriyle birlikte sürücüleri önce durdurup bilgilendirdi sonra ise çay molasına davet etti. Uygulama karşısında şaşıran vatandaşlar, uygulamadan dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler.

“Kurallara uyarsak güzel bir bayram geçiririz” diyen Sarıfakıoğulları, ”Eğer kurallara hız limitlerine uyarsak emniyet kemerini takarsak güzel bir bayram yolculuğu geçireceğiz. Bu konuda tüm personelimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.