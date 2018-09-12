Valilikten, etkisiz hale getirilen PKK'lı hakkında açıklama

Giresun'un Yağlıdere ilçesi kırsalında süren terör operasyonları neticesinde 1 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Giresun Valiliği, devam eden terör operasyonu ile etkisiz hale getirilen PKK'lı hakkında basın açıklaması yayımladı. Valilikten yapılan açıklamada, “Güvenlik güçlerimiz tarafından ilimiz kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında 1 bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu etkisiz hale getirilmiştir. İlimiz Yağlıdere ilçesi Güllüce Yaylası kırsalında güvenlik güçlerimiz tarafından gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sırasında, 12 Eylül Çarşamba günü öğle saatlerinde karşılaşılan bir grup BTÖ mensubu ile sıcak temas sağlanmış olup kahraman güvenlik güçlerimizce 1 örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgenin terör örgütü unsurlarından temizlenmesi için güvenlik güçlerimiz tarafından arama tarama faaliyetleri etkin bir biçimde, aralıksız olarak devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Öte yandan Güllüce köyü kırsalında etkisiz hale getirilen PKK'lının cansız bedeni Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna getirildi. Bölgede ele geçirilen ve teröristlerin yemek için çaldığı kesilmiş bütün kuzu eti, tencere, silah ve sırt çantası da incelenmek üzere ilçeye getirildi.